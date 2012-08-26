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Esad: Suriye'de Yaşananlar Sadece Suriye'yi Hedef Almıyor

26 Ağustos 2012 - 17:39
News ID: 340015

Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün öğlen saatlerinde İran Şura Konseyinde Milli Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Alauddin Brojerdi ve ona eşlik eden heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Suriye ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ilişkileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı el-Esad; Suriye'de yaşananlar ve yapılan planların sadece Suriye'yi hedef almadığını belirterek bu planın, Suriye'nin temel taşını oluşturduğu tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladı. El-Esad; dış güçlerin bölgeye ilişkin planlarını hayata geçirmek için Suriye'yi baltalamaya çalıştıklarını ekledi.

Suriye'nin mücadeleci ve halkların haklarını savunan tutumlarında kararlı ve sabit olduğunun altını çizen el-Esad; bu tutumlarından caydırılması için batı ve bölgedeki bazı ülkeler arasındaki işbirliğinin hacmi ne kadar büyük olursa olsun Suriye'nin tutumlarını değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı el-Esad; Suriye halkının ne pahasına olursa olsun bu planların başarılı olmasına kesinlikle izin vermeyeceğini belirtti.

Kendi tarafından Suriye ve İslam Cumhuriyeti arasındaki ortak çıkarlara vurgu yapan Brojerdi; Suriye'nin güvenliğinin, İran’ın güvenliği olduğunun altını çizdi.

Brojerdi; ülkesinin, hükümet ve halk olrak tüm alanlarda ve düzeylerde Suriye'ye kesintisiz desteğini belirterek, Suriye'deki krizden çıkma yönünde öne koyulacak her hangi bir girişime ilişkin koordinasyonun sürdüğünü söyledi. Brojerdi; her hangi bir girişimin başarılı olması için bu koordinasyonun gereğine işaret etti.

İran’ın terör nedeniyle sorunlar yaşadığını ve o zor süreci atlattığını ifade eden Brojerdi; Suriye'nin de tanık olduğu bu süreci daha güçlü olarak atlatacağını söyledi. Brojerdi; Suriye ve İran’ı sert çeliğe benzeterek, dış güçlerine ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar bu iki ülkenin bölgedeki mücadeleci rollerini sabote edemeyeceklerini ekledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk el-Şara; Brojerdi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Şara; İran’ın Suriye'deki olaylara ilişkin gerçekçi tutumları takdirle karşıladığını ifade etti.

Bu arada Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid el-Muallim; daha önceki saatlerde Brojerdi ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, direniş eksenine düşman güçlerin Suriye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan planlardaki rolü masaya yatırılmıştı.