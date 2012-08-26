Esad: Suriye'de Yaşananlar Sadece Suriye'yi Hedef Almıyor

Görüşmede Suriye ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ilişkileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı el-Esad; Suriye'de yaşananlar ve yapılan planların sadece Suriye'yi hedef almadığını belirterek bu planın, Suriye'nin temel taşını oluşturduğu tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladı. El-Esad; dış güçlerin bölgeye ilişkin planlarını hayata geçirmek için Suriye'yi baltalamaya çalıştıklarını ekledi.

Suriye'nin mücadeleci ve halkların haklarını savunan tutumlarında kararlı ve sabit olduğunun altını çizen el-Esad; bu tutumlarından caydırılması için batı ve bölgedeki bazı ülkeler arasındaki işbirliğinin hacmi ne kadar büyük olursa olsun Suriye'nin tutumlarını değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı el-Esad; Suriye halkının ne pahasına olursa olsun bu planların başarılı olmasına kesinlikle izin vermeyeceğini belirtti.

Kendi tarafından Suriye ve İslam Cumhuriyeti arasındaki ortak çıkarlara vurgu yapan Brojerdi; Suriye'nin güvenliğinin, İran’ın güvenliği olduğunun altını çizdi.

Brojerdi; ülkesinin, hükümet ve halk olrak tüm alanlarda ve düzeylerde Suriye'ye kesintisiz desteğini belirterek, Suriye'deki krizden çıkma yönünde öne koyulacak her hangi bir girişime ilişkin koordinasyonun sürdüğünü söyledi. Brojerdi; her hangi bir girişimin başarılı olması için bu koordinasyonun gereğine işaret etti.

İran’ın terör nedeniyle sorunlar yaşadığını ve o zor süreci atlattığını ifade eden Brojerdi; Suriye'nin de tanık olduğu bu süreci daha güçlü olarak atlatacağını söyledi. Brojerdi; Suriye ve İran’ı sert çeliğe benzeterek, dış güçlerine ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar bu iki ülkenin bölgedeki mücadeleci rollerini sabote edemeyeceklerini ekledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk el-Şara; Brojerdi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Şara; İran’ın Suriye'deki olaylara ilişkin gerçekçi tutumları takdirle karşıladığını ifade etti.

Bu arada Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid el-Muallim; daha önceki saatlerde Brojerdi ile bir araya gelmişti.