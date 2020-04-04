Zarif'ten İran'ı tehdit eden Trump'a sert tepki

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Donald Trump'a seslenen Zarif, "Yine de savaş kışkırtıcıları sizi yanlış yönlendirmesin" dedi.



Zarif'in kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran arkadaşlara sahip. Kimsenin milyonlarca vekil gücü olamaz" ifedesine yer verdi.



Bakan Zarif'in mesajında, şu ifadelere yer verildi:



"Sinsice yalan söyleyen, hile yapan ve terör uygulayan ABD'nin tersine İran sadece savunma tedbirleri almıştır. Bu açık ve net.



İran savaş başlatmaz, ama savaş başlatanlara ders verir."

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