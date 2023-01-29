ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tire Nichols'ın darp edilmesine ilişkin görüntülerin yayımlanmasının ardından polis şiddeti, ülke genelinde protesto edildi.



ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "korkunç" görüntüleri görmekten dolayı öfkeli ve oldukça üzgün olduğunu belirtti.

Biden, görüntüleri izleyen herkesin "haklı olarak öfkeleneceğini" ifade etti ancak protestoların "barışçıl" şekilde yapılması ve şiddetle yıkıma başvurulmaması çağrısında bulundu./



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