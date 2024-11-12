Gazze'de soykırım devam ediyor: 21 şehit

Gazze

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail savaş uçaklarınınŞeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 eve düzenlediği saldırıda "korkunç bir katliam" yaşandı.

Görgü tanıkları, işgalci İsrail rejiminin Beyt Hanun'da "Ebu Avde", "Şebat" ve "Kefarine" ailelerine ait 3 evi bombaladığını, saldırılarda 13 kişinin şehit olduğunu aktardı.

Katil İsrail, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi şehit oldu, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre saldırıda 3 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siyonist İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Ez-Zenne bölgesini hedef alan saldırıda 1 kişi şehit oldu.

Siyonist İsrail, Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde dün yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu yaralanan 1 kişi daha şehit oldu.

Siyonist İsrail rejiminin dün akşam Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 10 kişi şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.