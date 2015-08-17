Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Fransa haber ajansına göre, Irak başbakanı devleti küçültmek amacıyla başlattığı reform çalışmalarının devamında, insan hakları, kadın işleri, eyaletler ve parlamento işlerinden sorumlu 4 bakanlığı kaldırdı.

Bu arada bilim ve teknoloji bakanlığının da Yüksek Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın da Kültür Bakanlığı’yla birleşmesi çalışmaları yürütülüyor.

Bilindiği gibi Irak başbakanı Haydar el’İbadi, geçen hafta devletin yapısında birçok reforma gidilmesi yönünde paketi meclisin onayına sunmuş ve bu paket meclis tarafından da kabul görmüştü.