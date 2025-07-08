  1. Ana Sayfa
Washington, İran’la dolaylı diyaloğu canlandırma peşinde

8 Temmuz 2025 - 17:21
ABD, aracılar üzerinden İran’a nükleer müzakerelerin yeniden başlaması talebinde bulundu; Tahran ise yaptırımların kaldırılması, uranyum zenginleştirme seviyesi ve savaş tazminatları gibi şartları titizlikle inceliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, aracılar vasıtasıyla İran’a nükleer müzakerelerin yeniden başlaması yönünde talepte bulundu.

İran Mehr Haber Ajansı’nın edindiği güvenilir bilgilere göre, Washington’un mesajları ve talepleri Tahran tarafından titizlikle inceleniyor.

İran, ABD’nin sunduğu şartları; yaptırımların kaldırılması, uranyum zenginleştirme seviyeleri ve “dayatılan savaş” nedeniyle tazminat taleplerini değerlendiriyor.

Kaynaklar, Tahran’ın söz konusu taleplerin içeriğini ve beraberinde getirilen iddiaların doğruluğunu teyit etmeye çalıştığını aktarıyor.

Öte yandan, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi sırasında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği görüşmede Washington’un müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik tutumunu Tahran’a ilettiklerini doğruladı.

Fidan, belirsizliğin devam ettiğini ancak önümüzdeki dönemde bu konuda gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de konunun yakın zamanda ele alındığını kaydetti.

