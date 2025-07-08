İranlı hackerlerdan Mossad bağlantılı kanala şok operasyon

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı hacker grubu Hanzala, İsrail destekli Iran International televizyonuna ait ana mesaj alma hesabını hackledi.

Grup tarafından yayımlanan açıklamada, söz konusu iletişim kanalının uzun süredir muhbirler, casuslar, yabancı ajanlar ve istihbarat unsurlarıyla temas için “güvenli hat” olarak kullanıldığı ve artık tamamen Hanzala’nın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Hanzala, yaptığı analizlerin, Mossad tarafından yönlendirilen bir medya merkezli casusluk ve etki ağı bulunduğunu teyit ettiğini, bu yapının “bağımsız gazetecilik” görüntüsü altında faaliyet yürüttüğünü duyurdu.

Hanzala, hacklenen kanala gönderilen tüm mesajlar, ek dosyalar, raporlar, fotoğraf ve videoların eksiksiz şekilde ele geçirildiğini ve içeriğin çok sayıda istihbarat ve kimlik veri tabanında çapraz incelendiğini iddia etti.

Grubun açıklamasına göre, bu çalışmalar sonucunda Iran International ile iletişim kurmuş 71 binden fazla kişinin tam kimlik profilleri oluşturuldu.

Söz konusu verilerin şu anda sınıflandırılarak arşivlendiği ve bazı bölümlerinin ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Hack grubu, Iran International’ın tüm ağ yapısına erişim sağladıklarını ve buradaki isimleri tek tek ifşa etmeye başladıklarını açıkladı.

İlk ifşa edilen isim, Iran International’da görev yapan Mücteba Pürmuhsin oldu.

Grup, Pürmuhsin’in son dört yıl boyunca Londra’da Mossad bağlantı görevlileriyle düzenli toplantılar yaptığı ve istihbarat faaliyeti yürüttüğünü dile getirdi.

Ayrıca Pürmuhsin’e ait olduğu belirtilen pasaport, kimlik belgeleri ve nude fotoğraflar da yayımlandı.

Bu hack saldırısı, Fars Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Muhsin Mehdiyan’ın değerlendirmelerinin hemen ardından gerçekleşti.

Mehdiyan, “Iran International gibi yayın organları askeri tehdit seviyesinde ele alınmalı; bunlara karşı istihbarat operasyonlarını, siber yetenekleri ve askeri tedbirleri birleştiren kapsamlı bir strateji oluşturulmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İran’ın yasa dışı göçmenleri sistematik biçimde sınır dışı etmesi, Mossad’la bağlantılı casusluk faaliyetlerine karışan kişilere ağır cezalar ve idam yaptırımları uygulaması, medya altyapısını yeniden düzenlemesi ve istihbarat operasyonlarını genişletmesi de gündemdeki öncelikli adımlar arasında gösteriliyor.