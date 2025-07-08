İsrail’de askeri üs hırsızlıkları artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’ın haberine göre, İsrail polisi, dün gece ülkenin güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait üslerinden silah çalmakla şüphelenilen 20’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Times of Israel, operasyonun, Lachish bölgesindeki soruşturma ve istihbarat biriminin yürüttüğü, bir yıldır devam eden geniş çaplı soruşturmanın bir parçası olarak, Aşdod ve Negev’deki Bedevi topluluklarında düzenlenen onlarca baskınla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Polis yetkilileri, çalınan mühimmatların 50’den fazla suikast girişimi ve diğer şiddet suçlarında kullanıldığını iddia etti.

Times of Israel’e göre, İsrail’de, mermi, el bombası ve diğer silahların orduya ait üslerden çalınması olaylarının “artması” nedeniyle, son yıllarda Güvenlik Polisi’nin güney bölgelerdeki varlığı artırıldı.

Bu tür hırsızlıkların, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımın başlamasından bu yana “daha yaygın” hale geldiği bildirildi.

Lachish bölge polisi soruşturmasını yürüten Baş Komiser Shahar Levy, yaptığı açıklamada, “Suç çeteleri, savaşın yarattığı kaosu kullanarak ordudan silah çaldı ve suikast girişimlerinde bulundu. Bizi yakalayamayacaklarını sandılar, yanıldılar.” ifadelerini kullandı.