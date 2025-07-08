Moody’s, İsrail’in kredi notunu negatifte bıraktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’de yer alana habere göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İsrail’in ülke kredi notuna ilişkin görünümünü "negatif" olarak koruma kararı aldı.

Kuruluş, bu kararda “artan savunma harcamaları” ve “zayıflayan ekonomik büyüme beklentilerinin” yanı sıra, İran ile varılan kırılgan ateşkese rağmen devam eden “jeopolitik risklere” dikkat çekti.

Moody’s, negatif görünümün, “çok yüksek jeopolitik ve güvenlik risklerinin yol açtığı aşağı yönlü riskleri” yansıttığını belirtti.

Raporda ayrıca, İran’la yaşanan doğrudan askeri çatışmanın, İsrail’in kamu maliyesi üzerinde “ek baskı” yaratacağı uyarısında bulunuldu.

Kuruluş, İsrail’in kredi notunu şu anda “Baa1” seviyesinde tuttuğunu, ancak bu notun Ekim 2023'ten bu yana “artan güvenlik riskleri nedeniyle önemli ölçüde zayıflayan mali durum” temelinde verildiğini bildirdi.

Moody’s ayrıca, İran ve Hizbullah ile kuzeyde varılan ateşkeslere ve Gazze’deki çatışmaların kısmen durulmasına rağmen, bölgedeki genel güvenlik risklerinin hâlâ yüksek olduğunu ve bu durumun kredi açısından aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Moody’s Eylül ayında İsrail’in kredi notunu iki basamak indirerek A2’den Baa1’e çekmişti. Gerekçe olarak ise savaş döneminde artan harcamalar ve kamu maliyesinin yönetimindeki kurumsal kapasite düşüşü gösterilmişti.