Netanyahu, Trump’ı Nobel’e aday gösterdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Israel Hayom’da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne resmen aday gösterdi. Netanyahu, adaylık mektubunu 1 Temmuz 2025 tarihli resmi yazıyla Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi’ne iletti. Söz konusu belge, Netanyahu tarafından bizzat Trump’a Beyaz Saray’da gerçekleştirilen ikili görüşme sırasında elden teslim edildi.

Haberde, Netanyahu'nun Trump’a hitaben kaleme aldığı mektupta, “Başkan Trump, dünya genelinde barış, güvenlik ve istikrarın teşviki konusunda kararlı ve olağanüstü bir bağlılık sergilemiştir” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Netanyahu, Trump’ın özellikle Ortadoğu'daki çabalarının “dramatik değişiklikler” yarattığını ve “İsrail ile bölgedeki komşuları arasında barış çemberini genişletmek için yeni fırsatlar doğurduğunu” öne sürdü.

Israel Hayom’a göre, adaylık gerekçesinin temelini, Trump’ın liderliğinde imzalanan “İbrahim Anlaşmaları” oluşturdu. Netanyahu, bu anlaşmaları “çığır açıcı” olarak nitelendirdi ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi ülkelerle kurulan diplomatik ilişkilerin “bölgeyi yeniden şekillendirdiğini” ve “barış, güvenlik ve istikrara tarihi bir katkı sunduğunu” iddia etti.

Netanyahu ayrıca, Trump’ın diplomatik yaklaşımını “çatışma ve aşırılıkla değil; iş birliği, diyalog ve ortak refah ile tanımlanan yenilikçi bir diplomasi anlayışı” olarak tanımladı. Mektubun sonunda, “Bu kadar kısa sürede barış adına bu denli somut kazanımlar elde eden çok az lider vardır. Bu tarihi dönemde Nobel Barış Ödülü’ne Başkan Trump’tan daha layık bir isim düşünemiyorum.” sözlerine yer verildi.

Trump ise Netanyahu’nun “jestine” teşekkür ederek, “Bunu bilmiyordum, çok teşekkür ederim. Özellikle sizden gelmesi benim için büyük anlam taşıyor, Bibi. Bu büyük bir onur.” ifadelerini kullandı.