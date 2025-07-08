Ebu Ubeyde: Netanyahu'nun en aptalca kararı askerlerini Gazze'de tutmak olur

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Beyt Hanun'da düzenlenen karmaşık operasyonun İsrail ordusuna karşı yeni bir darbe olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan yıpratma savaşının devam edeceğini ve gelecekte yeni İsrailli askerlerin esir alınabileceğini söyledi.

Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun askerlerini Gazze'de tutmaya devam etmesinin "en aptalca karar" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Beyt Hanun'da yeni darbe

Ebu Ubeyde, Beyt Hanun'daki operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yiğit mücahitlerimizin gerçekleştirdiği Beyt Hanun'daki karmaşık operasyon, İsrail'in taş üstünde taş bırakmayarak güvenli olduğunu zannettiği bir bölgede, zayıf düşen işgal ordusunun heybetine ve en cani birliklerine indirilmiş ek bir darbedir," ifadelerini kullandı.

Savaşın bir yıpratma mücadelesine dönüştüğünü vurgulayan Ebu Ubeyde, bu durumun İsrail'e her gün yeni kayıplar verdireceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, "Savaşçılarımızın düşmanla kuzeyden güneye yürüttüğü yıpratma savaşı, onlara her gün ek kayıplar verdirecektir. Düşman yakın zamanda askerlerini bir mucizeyle cehennemden kurtarmayı başarmış olsa da gelecekte bunu başaramayabilir ve elimize yeni esirler düşebilir," dedi.

'Netanyahu'nun en aptalca kararı olur'

Gelecek dönemin seyrini Filistin halkının direnişinin belirleyeceğini ifade eden Kassam Tugayları Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Denklemleri kuran ve bir sonraki aşamanın gidişatını belirleyen, yalnızca halkımızın kararlılığı ve cesur direnişçilerimizin yiğitliğidir. Netanyahu'nun alabileceği en aptalca karar, birliklerini Gazze Şeridi içinde tutmaya devam etmesi olacaktır."