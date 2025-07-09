Siyonist Rejim ile Hamas Arasındaki Beşinci Dolaylı Müzakere Turu İlerlemesiz Sona Erdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İRNA'nın Çarşamba sabahı yayımladığı habere dayandırdığına göre, bir Filistinli yetkili, Suudi Arabistan’a ait Al Şark televizyonuna yaptığı açıklamada, müzakerelerin sonuçsuz kalmasından İsrail rejimini sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan’ın Al Şark televizyonu, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze’de ateşkes ve esir takasına ilişkin olası bir anlaşmayı ele almak üzere Katar’da yapılan beşinci dolaylı müzakere turunun önemli bir ilerleme sağlanamadan sona erdiğini aktardı.

Bu kanalın haberine göre, bir Filistinli yetkili şunları söyledi: “Görüşmeler çıkmaza girmiş durumda. Siyonist rejimin müzakere ekibi, yalnızca dinlemekle yetinmiş, herhangi bir konu hakkında müzakereye girmeyi kendi yetkilileriyle yapacakları istişarelere bırakmıştır.”

Aynı yetkili devam etti: “İsrail müzakere heyetinin karar alma yetkisi yok ve bu durum, Siyonist rejimin Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun olası herhangi bir anlaşmayı engellemek için zaman kazanma politikasının bir parçasıdır.”

Gazze’de ateşkes müzakereleri, bu haftanın Pazar günü, Siyonist rejimin Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeden önce Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başlamıştı.

Bu müzakereler, Hamas hareketinin Cuma gecesi, ateşkes planına dair arabulucu ülkelerin önerilerine olumlu yanıt verdiğini açıklamasının ardından gündeme geldi.

Hamas yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulması için önerilen yeni planı, iç istişarelerin ve diğer direniş grupları ile Filistinli oluşumlarla yapılan görüşmelerin ardından kabul ettiklerini belirtti.

Hamas, bu açıklamasında, planın uygulanmasına yönelik mekanizmaların belirlenmesi amacıyla yeni bir müzakere turuna tam hazırlıklı ve ciddi bir şekilde katılmaya hazır olduğunu da duyurdu.