Ateşkes pazarlığında Suriye şartı öne çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi karşılığında İsrail ile Suriye arasında bir anlaşmayı teşvik etmek üzere İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya baskı yaptığını yazdı.

Gazetenin diplomasi analisti ve Beyaz Saray muhabiri Ariel Kahana’nın aktardığı bilgilere göre Trump, Netanyahu’yu Amerikan garantileri eşliğinde bu uzlaşmayı ilerletmeye ikna etmeye çalışıyor.

Israel Hayom haberinde, “Beyaz Saray, Netanyahu’nun Washington ziyaretinde bile bölgesel bir atılım gerçekleştirmeyi hedefliyor” ifadelerine yer verdi.

Salı günü Washington’da bir araya gelen Trump ve Netanyahu, görüşme sırasında Gazze Şeridi’ndeki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırdı.

Toplantıda Trump, “Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese hiçbir engel görmediğini” belirterek “işlerin iyi gittiğini” söyledi.