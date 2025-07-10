Türkiye Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a Saldırısı Uluslararası Hukukun Açık Bir İhlalidir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hakan Fidan, Çarşamba günü İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgedeki durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirtti. Fidan şunları kaydetti: “Bu saldırılar uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve tüm bölge ile dünya genelinde ciddi riskler doğurmuştur.”

Türkiye Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırılarının küresel nükleer silahsızlanma düzenine büyük zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, taraflar arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını umduğunu belirterek, her iki tarafa da nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği mesajını ilettiklerini söyledi. Fidan, Türkiye’nin bu konuda Pakistan ve diğer ilgili taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı. “Türkiye, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının, Gazze’deki durumdan ve Filistinlilere yönelik soykırımdan uluslararası dikkati saptırma girişimi olduğuna inanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca, Türkiye Savunma Bakanı ile birlikte, Pakistan ile bölgesel gelişmeler ve ikili işbirliğinin artırılması konularını ele aldıklarını söyledi.

İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni İçin Yeni Yol Haritası Hazırlanacak

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar da basın toplantısında, Türkiye ile ekonomik, yatırım, savunma, terörle mücadele ve sosyal alanlarda iş birliğinin daha da güçlendirileceğini belirtti.

Dar, EKO konteyner yük treni projesine değinerek, İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) hattının yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Yakın zamanda, üç ülkenin heyetleri yeni bir yol haritası hazırlamak üzere bir araya gelecek. Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca, güvenlik, istihbarat ve savunma alanlarındaki ortak komite toplantılarının Temmuz ayının üçüncü haftasında İslamabad’da gerçekleştirileceğini söyledi. Habere göre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çarşamba günü Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.