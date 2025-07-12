İranlı Bir Araştırmacının Buluşu: Evde Hassas Covid ve Kanser Testi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Evde yapılan testler, grip ve Covid-19 enfeksiyonlarını belirlemek için basit ve kolay bir çözümdür; ancak yüksek hassasiyet sunmazlar. Bu doğrultuda ve Parstoday'in Perşembe günü yayımladığı habere göre, Kamyar Behrouzi isimli İranlı bir araştırmacı, düşük maliyetli bir biyosensör teknolojisi şeklinde yeni bir araç geliştirdi. Bu araç, evde yapılan hızlı testlerin Covid gibi virüslere karşı 100 kat daha fazla hassasiyet göstermesini sağlar.

Bu teşhis yöntemi, prostat kanseri ve septisemi (kan zehirlenmesi) gibi diğer tehlikeli hastalıkların hızlı biçimde incelenmesini de mümkün kılabilir.

İranlı araştırmacı Kamyar Behruzi şöyle diyor: “Bu basit ama etkili yöntem, mevcut teşhis yöntemleriyle karşılaştırıldığında kısa sürede yüksek doğrulukta sonuçlar verir. Araştırmamız, özellikle kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda daha ucuz ve erişilebilir teşhis araçlarının geliştirilmesinin önünü açıyor.”

Kamyar Behruzi şöyle devam etti: Hızlı test teknolojisinde, ışıkla özel bir şekilde etkileşime giren küçük parçacıklar olan plazmonik nanoparçacıklardan yararlanılıyor. Kullanıcı test yapmak için önce hastalıkla ilişkili proteinleri içeren sıvıdan (ağız ya da burun sürüntüsü gibi) bir damlayı bir zar üzerine yerleştiriyor. Damla kururken, herhangi bir hastalık belirtisi kahverengi halkada yoğunlaşıyor. Ardından kullanıcı, plazmonik nanoparçacıkları içeren ikinci damlayı da ekliyor.

Behruzi “Eğer hastalık belirteçleri mevcutsa, nanoparçacıklar özel desenler halinde birikerek ışığın zara nasıl tepki verdiğini değiştiriyor. Bu değişim, çıplak gözle ya da bir yapay zeka uygulaması yardımıyla mobil cihaz üzerinden izlenebiliyor.” Dedi.