ABD Medyası: Netanyahu, iktidarda kalmak için Gazze Savaşı'nı sürdürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York Times'ın haberine göre, Netanyahu, aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı altında, Hamas direniş güçlerinin anlaşmaya varmaya en hazır olduğu kritik anlarda müzakereleri yavaşlattı. Üst düzey İsrailli yetkililer bunu gerekli görmemesine rağmen savaşın sürdürülmesinde ısrar etti. Taraflar nihayet Ocak 2025’te ateşkes konusunda anlaşmaya vardığında, Netanyahu Mart ayında ateşkesi ihlal etti. Bu adım, kısmen sağcı güçlerin memnuniyetsizliğini önlemek amacıyla atıldı.