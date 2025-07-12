  1. Ana Sayfa
İsrailli yetkili konuştu: Gerekirse Türkiye ile savaşırız

12 Temmuz 2025 - 11:50
İsmi açıklanmaya üst düzen bir İsrailli yetkili Türkiye'yle savaş ihtimalinin düşük olduğunu ancak bu ihtimalin günden güne arttığını ifade etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Adı belli olmayan İsrailli üst düzey bir yetkili Türkiye ile ilişkilere dair konuştu.Yetkili Osmanlı Devleti'ni yeniden kurma hedefi bulunduğu iddia ettiği Türkiye ile askeri çatışma olasılığının uzak ama giderek arttığını belirtti. Yetkili, İsrail'in gerekirse Türkiye'yi engellemek için harekete geçeceğini ancak çatışmadan kaçınmayı tercih edeceğini söyledi.Yetkili, ABD Kongresinin Türkiye'ye F-35 satışını engelleyebileceğini ve İsrail'in de bunu yapmasını umduğunu belirtti.

