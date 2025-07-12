Culani'nin Aliyev ile Görüşmesi: Direniş Ekseni İçin Alarm Zilleri mi Çalıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye'nin kuzeybatısında fiili kontrol sağlayan silahlı yapı Heyet Tahrir el-Şam'ın lideri Ebu Muhammed Culani, 12 Temmuz 2025 sabahı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Culani, Zağulba Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Karşılamada Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Firuz Rezaev ve başka bazı üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Bu ziyaret, sadece diplomatik bir temas olmanın ötesinde, hem bölgesel hem de jeopolitik düzeyde önemli mesajlar barındırıyor.

Direniş Ekseni'nden Bakışla Analiz:

1. Culani'nin Statüsü ve Geçmişi:

Culani, El Kaide bağlantılı eski bir militan olup, şu anda Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı yapının başında bulunuyor. HTŞ, Suriye’nin İdlib bölgesinde fiilen hakim bir güç olarak ABD ve bazı bölgesel aktörler tarafından "ılımlılaştırılmaya" çalışılıyor. Ancak İran ve Direniş Ekseni (özellikle Hizbullah ve Suriye hükümeti), HTŞ’yi hala tekfirci ve Amerikan destekli bir araç olarak görüyor.

2. Azerbaycan’ın Jeopolitik Duruşu:

Azerbaycan, son yıllarda İsrail ve NATO ile yakın ilişkiler geliştirmiş durumda. İsrail’in Azerbaycan üzerinden İran’a karşı istihbarat ve askeri faaliyet yürüttüğü yönünde güçlü deliller var. Bu bağlamda, Culani’nin Bakü’de Aliyev tarafından üst düzeyde ağırlanması, Direniş Ekseni açısından yalnızca Suriye dosyasıyla ilgili değil, İran çevrelemesi açısından da ciddi bir tehdit işareti olarak okunuyor.

3. ABD'nin Gölgesi:

ABD ve bazı Körfez ülkeleri, uzun süredir HTŞ’yi, Suriye’de İran’a karşı “kontrollü bir güç” olarak sahada tutmak istiyor. Culani’nin son yıllarda medya imajını yumuşatması, Batılı gazetecilerle röportajlar yapması ve HTŞ’nin El Kaide’den ayrıldığını ilan etmesi, bu stratejinin bir parçası. Bu ziyaret de, HTŞ’nin “bölgesel aktör” olarak tanınması yönünde atılan sembolik bir adım olabilir.

4. İran ve Direniş Ekseni'nin Tepkisi:

İran, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte, İdlib ve çevresini “kontrolsüz cihatçı yapıların batı destekli kalesi” olarak görüyor. Bu nedenle Culani’nin bu tür dış temasları, İran açısından hem Suriye’nin geleceğine müdahale hem de Direniş Ekseni'nin etki alanını daraltma girişimi anlamına geliyor.

Sonuç: Yeni İttifaklar mı Kuruluyor?

Culani'nin Bakü ziyareti, Direniş Ekseni'nin stratejik haritasında önemli bir kırılma noktası olabilir. Azerbaycan’ın İsrail ve Batı ile derin iş birliği, HTŞ’nin bu eksene doğru kayma işaretleri vermesi ve ABD'nin bu yapıyı “kullanışlı bir aparat” olarak sahada tutma çabası; tüm bunlar Direniş Ekseni tarafından dikkatle izleniyor.

Bu ziyaret, sadece diplomatik bir temas değil; aynı zamanda Direniş Ekseni’ne karşı geliştirilen yeni bir eksenleşmenin habercisi olarak değerlendiriliyor. İran, Suriye ve Hizbullah’ın bu gelişmeye vereceği tepkiler, önümüzdeki günlerde sahada yeni askeri ve siyasi manevraları da beraberinde getirebilir