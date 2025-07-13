400 Din Âliminden İmam Hamenei’ye Yönelik Tehditlere Karşı Sert Destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kum’daki Camiye-i Müderrisin Genel Kurulu’na mensup 400’ü aşkın fakih, müçtehid ve ilim adamı, yayımladıkları ortak bir bildiriyle, İslam'ın yüce değerlerine ve özellikle de İslam dünyasının lideri Ayetullah el-Uzma İmam Hamenei’ye yönelik tehditleri şiddetle kınadı. Bildiride, Kum ve Necef'teki büyük taklit mercilerinin bu tehditleri yapanları "muharip" (toplum düzenine karşı savaş açmış) olarak nitelendiren cesur ve tarihi fetvalarına tam destek verildiği açıklandı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bugün küfrün tamamı, İslam’ın tamamına karşı ayaklanmış durumda. Yıllardır Gazze’deki Müslüman halkı kana bulayanlar, şimdi daha da küstah bir şekilde İslam’ın kalelerine, onun en yüce temsilcilerine, yani İslamî merciiyetin zirvesindeki isimlere saldırı niyetindedir. İmam Hamenei’nin kutlu canı hedef alınmakta ve bu tehdit, İslam’a ve tüm Müslümanlara açık bir saldırı olarak karşımıza çıkmaktadır."

Açıklamada, bu tür tehditlerin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sistemli bir küresel planın parçası olduğu vurgulanarak, “Bu düşüncenin sahiplerine karşı bütün Müslümanların güçlü ve caydırıcı bir şekilde savunmaya geçmesi farzdır,” denildi.

Ayrıca, bildiride tüm özgür ve cesur halklara, özellikle Müslümanlara, İslam’ın izzet ve şerefini korumak ve zalim rejimleri ortadan kaldırmak için ayağa kalkmaları çağrısı yapıldı. Bildiride, "Siyonist İsrail rejiminin ve onun terörist destekçisi olan Amerika’nın ortadan kaldırılması için küresel bir cihad çağrısı” da yer aldı.

Camiye-i Müderrisin üyeleri ayrıca uluslararası mahkemelere çağrıda bulunarak, "ajan ve hain" olarak nitelendirdikleri Rafael Grossi ile birlikte, “savaş suçlusu” olarak Netanyahu ve Trump’ın da yargılanmasını ve İran milletinin haklarının iade edilmesini talep etti.

Bildirinin sonunda ise şu vurgular yer aldı:

“İmam Zaman’ın askerleri ve neferleri olarak, son nefesimize kadar şehitlerin kanını, mukaddes düzenimizi ve İslamî merciiyeti savunacağız. Tıpkı 12 gün süren küresel birleşik savaşta olduğu gibi, bu kez de emperyalizmin yüzünü yere süreceğiz.

Allah’ım! Velîni (İmam Mehdi) zuhur ettir.

Allah’tan yardım ve yakın bir fetih yakındır