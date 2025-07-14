  1. Ana Sayfa
Erbil'deki Harir Üssü'nde Amerikan güçleri alarma geçti

14 Temmuz 2025 - 18:42
Erbil yakınlarındaki Harir Üssü'nde konuşlu Amerikan güçleri, nedeni bilinmeyen bir sebeple şafak vaktinden bu yana en üst düzeyde alarm durumuna geçti. Üssün ana girişi kapatılırken, Apaçi helikopterleri ve insansız hava araçlarının bölge semalarında yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Harir Üssü'nde konuşlu Amerikan güçlerinin, şafak vaktinden itibaren yüksek düzeyde alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Konuya aşina bir kaynak, üste güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçuş yaptığını belirtti.

El-Maalumat ajansına konuşan kaynak, "Amerikan güçleri, Harir Üssü'nün girişlerinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı ve ana girişi tamamen kapattı. Bu adım, şafak vaktinden beri devam eden ve bu haberin yazıldığı an itibarıyla süren en üst düzeydeki alarm durumunu yansıtıyor," ifadelerini kullandı.

Nedeni bilinmeyen alarm durumu

Kaynağa göre, Apaçi helikopterleri ve Amerikan insansız hava araçları, üssün çevresindeki bölge semalarında yoğun sorti gerçekleştirdi.

Bu durumun, detayları henüz açıklanmayan acil bir güvenlik olayının yaşandığına işaret ettiği vurgulandı.

Amerikan güçlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Gösterilerle bağlantılı olabilir'

Kaynak, alarm durumunun bir gün önce Erbil'in bir bölgesinde düzenlenen gösterilerle bağlantılı olabileceğini öne sürerek, "Bu durum, önümüzdeki saatlerde bir güvenlik geriliminin tırmanabileceğine dair kaygıları artırıyor," diye ekledi.

Harir Üssü, Irak'taki en büyük Amerikan üslerinden biri olarak biliniyor.

Üs, çok sayıda Amerikan askerinin yanı sıra gelişmiş askeri teçhizat ile kargo ve helikopterler için pistlere ev sahipliği yapıyor.

