Erbil'deki Harir Üssü'nde Amerikan güçleri alarma geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Harir Üssü'nde konuşlu Amerikan güçlerinin, şafak vaktinden itibaren yüksek düzeyde alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Konuya aşina bir kaynak, üste güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçuş yaptığını belirtti.

El-Maalumat ajansına konuşan kaynak, "Amerikan güçleri, Harir Üssü'nün girişlerinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı ve ana girişi tamamen kapattı. Bu adım, şafak vaktinden beri devam eden ve bu haberin yazıldığı an itibarıyla süren en üst düzeydeki alarm durumunu yansıtıyor," ifadelerini kullandı.

Nedeni bilinmeyen alarm durumu

Kaynağa göre, Apaçi helikopterleri ve Amerikan insansız hava araçları, üssün çevresindeki bölge semalarında yoğun sorti gerçekleştirdi.

Bu durumun, detayları henüz açıklanmayan acil bir güvenlik olayının yaşandığına işaret ettiği vurgulandı.

Amerikan güçlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Gösterilerle bağlantılı olabilir'

Kaynak, alarm durumunun bir gün önce Erbil'in bir bölgesinde düzenlenen gösterilerle bağlantılı olabileceğini öne sürerek, "Bu durum, önümüzdeki saatlerde bir güvenlik geriliminin tırmanabileceğine dair kaygıları artırıyor," diye ekledi.

Harir Üssü, Irak'taki en büyük Amerikan üslerinden biri olarak biliniyor.

Üs, çok sayıda Amerikan askerinin yanı sıra gelişmiş askeri teçhizat ile kargo ve helikopterler için pistlere ev sahipliği yapıyor.