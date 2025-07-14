Dürzi lider: HTŞ, “koruma” maskesiyle köylerimizi bombalıyor, tekfircilere destek veriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'de yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün sözde 'içişleri bakanlığının' sözcüsü Nureddin Baba, Süveyda halkından gelen yardım çağrılarına yanıt olarak silahlı grupları etkisiz hale getirmek amacıyla bir güvenlik konuşlanma planı hazırladıklarını iddia etti.

El-Kaide bağlarıyla bilinen HTŞ örgütü, “Süveyda’daki etkin taraflarla yapılan olumlu temaslar sonucunda konuşlanma planı uygulanmaya başlandı,” ifadelerini kullanarak, “olayların devlet yararına, örgüt lideri Colani tarafından belirlenen vizyon doğrultusunda kesin bir sonuca doğru ilerlediğini,” iddia etti.

El-Baba ayrıca “yasadışı grupların, Süveyda’daki sivil hareketin görüşlerini tekeline almaya çalıştığını” iddia etti.

Öte yandan HTŞ'nin sözde 'savunma bakanlığı', Süveyda’da çatışmalarda altı HTŞ militanının ''yasa dışı gruplar tarafından hedef alınarak'' öldüğünü duyurdu.

Bu gelişmelerin ortasında, Suriye’deki Dürzi toplumu ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Haceri, Süveyda’daki tehlikeli duruma dikkat çekerek uluslararası koruma talebini yineleyen bir açıklama yayımladı.

El-Haceri, herhangi bir güvenlik biriminin bölgeye girişini reddettiklerini belirterek, “Genel Güvenlik ve Komisyon” gibi unsurların geçen gece koruma iddiasıyla idari sınıra girdiğini ancak gerçekte sınır köylerini ağır silah ve insansız hava araçlarıyla bombalayarak “tekfiri çeteleri” desteklediğini savundu.

El-Haceri'nin açıklamasında, bölge halkına saldırıya katılan veya bu güçleri davet eden herkesin sorumlu tutulacağı vurgulandı; uluslararası koruma talebinin ise yalnızca sivil can kayıplarını önlemek amacı taşıdığı ifade edildi.

Daha önce, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Süveyda kentinin doğusundaki el-Makus Mahallesi ile çevresinde Dürzi savaşçılar ile Bedevi aşiretleri arasında patlak veren şiddetli çatışmalarda 37 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Çatışmalarda ölenler arasında 27 Dürzi, 10 Bedevi ve iki çocuk bulunduğu aktarıldı.