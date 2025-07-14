İran Dışişleri Bakanı Çin'e Gidiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, bu Pazartesi sabahı bir heyetin başkanlığında Tahran'dan Çin'e hareket etti.

Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Çin'e hareket etti.

İran Dışişleri Bakanı, bu ziyaret sırasında Şanghay İşbirliği Örgütü Bakanlar Toplantısı'na katılacak ve konuşma yapacak, ayrıca Çin Dışişleri Bakanı ve toplantıya katılan diğer bazı dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak ve görüş alışverişinde bulunacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısının ana gündem maddesi, liderler zirvesinin koordinasyonu ve hazırlıklarının yapılmasıdır.