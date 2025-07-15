İsrail'den HTŞ'ye: 'Süveyda artık kırmızı çizgimiz değil'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan merkezli el-Ahbar gazetesinde yayımlanan analizde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda bölgesine yönelik politikasında önemli bir değişikliğe gittiği ve Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejimiyle gizli kanallar üzerinden temas kurduğu ifade edildi.

İddiaya göre İsrailli yetkililer, Şam'a "Süveyda artık kırmızı çizgimiz değil" mesajını iletti.

Gazetenin yazarlarından Hayyan Derviş'in kaleme aldığı "Tel Aviv'le Gizli Anlaşma Şüphesi: Şam Güneye Yöneliyor, Dürziler Güvende Değil" başlıklı makalede, bu iddiaların arka planı detaylandırıldı.

'Süveyda artık kırmızı çizgimiz değil'

Yazıda, HTŞ rejimine yakın isimlerin sosyal medya üzerinden sızdırdığı bilgilere dikkat çekildi. HTŞ rejiminden ve İsrail'den heyetler daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Azerbaycan'da bir araya gelmişti.

Ahmed el-Dalati isimli bir yetkili, Bakü'de yapılan görüşmelerde İsrailli muhataplarının "Süveyda artık kırmızı çizgimiz değil" ifadesini kullandığını aktardı.

Gözlemciler, bu mesajı "İsrail'in Dürzileri koruma bahanesini bir kenara bırakmaya hazır olduğunun ve Şam'ın güvenlik tedbirleri almasının önünü açtığının bir göstergesi" olarak yorumluyor.

Bakanın açıklaması 'halkla ilişkiler faaliyeti'

Bu gelişmeler yaşanırken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Süveyda'ya yönelik saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" olduğunu ve "İsrail'in Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğini" söyledi.

İsrail ordusu da "Güney Suriye'den gelebilecek her türlü tehdide karşılık vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Ancak gözlemciler, özellikle Şam güçlerinin sahada ilerleme kaydettiği bir dönemde yapılan bu açıklamaları inandırıcı bulmadı. Bu açıklamaların "askeri değil, daha ziyade bir halkla ilişkiler faaliyetinin parçası" olduğu değerlendirmesi yapıldı.