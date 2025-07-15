İsrail'deki yıkımı görüntüleyen gazeteci: 'Dehşet vericiydi'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran-İsrail savaşı esnasında 12 gün boyunca bölgede bulunan İngiliz gazeteci, İran füzelerinin yol açtığı yıkımı ve İsrail hava savunma sisteminin sanılanın aksine "delinmez" olmadığını gözler önüne serdi.

Tel Aviv'in güneyindeki Rişon LeTsiyon'da bir balistik füzenin yol açtığı tahribatı belgeleyen gazeteci, The Wall Street Journal'ın İsrail'in Arrow önleme füzelerinin tükenmekte olduğu ve İran'ın misket bombası kullandığı yönündeki iddialarını gündeme taşıdı.

'Gerçekle anlatılan arasındaki farkı göreceksiniz'

İsrail'deki çatışmalar esnasında tesadüfen bölgede bulunduğunu belirten İngiliz muhabir, "Bu videoda benim gördüklerimi göreceksiniz. Gerçek ile ana akım medya ve sosyal medyanın sizi inandırmaya çalıştığı şey arasındaki farkı göreceksiniz," ifadelerini kullandı.

Daha önce Ocak 2024'te Gazze civarını ziyaret ederek bir savaş bölgesinde bulunmuş olsa da, ilk kez doğrudan ateş hattında kaldığını vurgulayan gazeteci, o anları şöyle anlattı:

"İran füzeleri önce gece gökyüzünde parlak pırıltılar olarak beliriyor, ardından turuncu parlayan izleri uğursuzca üzerimize doğru hızla yaklaşıyordu. Dürüst olmak gerekirse bu bir dehşetti."

Rişon LeTsiyon'da büyük yıkım

Tel Aviv'in güneyindeki Rişon LeTsiyon yerleşiminde yaşananları aktaran muhabir, İran'a ait bir balistik füzenin İsrail savunmasını aşarak bölgeye isabet ettiğini belirtti.

İngiliz gazetec, "Gördüğünüz gibi inanılmaz bir hasar var. Buradaki iki ev tamamen yıkılmış durumda. Civarda görebildiğim her evin çatısı uçmuş," diye konuştu.

Saldırıda Yisraeli Aloni adlı bir sivilin de aralarında bulunduğu iki yerleşimcinin öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını bildiren tanık, "Böyle bir yıkımdan birinin sağ kurtulduğunu hayal etmek çok zor," değerlendirmesinde bulundu.

'Beni iki şey kurtardı'

Saldırıdan sağ kurtulan bir bölge sakini ise patlama anında tuvalette olduğunu söyledi. Evinin tamamen yıkıldığını belirten sakin, o anları şöyle anlattı:

"Tuvaletteydim, suyu açmıştım ki 'boom' diye bir ses duydum. Şanslıyım ki kapının arkasındaydım. Kapı kapalıydı. Eğer kapı açık olsaydı, duvara yapışırdım. Evdeki her şey paramparça oldu."

Hayatta kalmasını evindeki dini figürlerin resimlerine ve objelere bağlayan sakin, "Bu resim Baba Sali'ye ait, çok büyük bir zattır. Bu cam çerçeve de Yahudi inancında çok değerli bir şeydir. Beni bu iki şey kurtardı," dedi.

Wall Street Journal'dan kritik iddia: Arrow füzeleri tükeniyor

İngiliz gazeteci, sahadaki gözlemlerinin yanı sıra The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan kritik bir habere de dikkat çekti.

Habere göre, İsrail'in Arrow hava savunma sistemine ait önleyici füzelerinin sayısı ciddi ölçüde azalmış durumda.

Tanık ayrıca, Ramat Gan'da kullanılan bir füzenin "misket bombası" olduğunun bildirildiğini aktararak, "Bu, son anda birden fazla füzeye ayrılarak ciddi hasara yol açan bir füze türü. Wall Street Journal, daha az füze fırlatılmasına rağmen, savunmayı aşan füzelerin yüzdesinin daha yüksek olduğunu bildirdi," diye ekledi.