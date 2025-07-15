Dürziler teslim oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'de Şeyh Hikmet el-Haceri liderliğindeki Dürzi meclisi, son günlerde Süveyda vilayetinde yaşanan ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan olayların ardından kritik bir açıklama yayımladı.

Liderlik, kan dökülmesinin önüne geçilmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanması Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin resmi kurumları aracılığıyla vilayette otoritesini tesis etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, bu çerçevede rejimin İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı güçlerin güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü sağlamak üzere vilayete girmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Silahlı gruplara 'teslim olun' çağrısı

Meclis, Süveyda vilayetindeki tüm silahlı gruplara seslenerek, bölgeye girecek olan rejim güçleriyle işbirliği yapmaları ve herhangi bir direniş göstermemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, grupların silahlarını İçişleri Bakanlığı'na teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

Liderlik, yaşanan olayların sonuçlarının ele alınması ve devlet kurumlarının yeniden faal hâle getirilmesi için HTŞ rejimiyle diyalog başlatılması gerektiğini belirtti.

Bu sürecin, vilayetin çeşitli alanlardaki personel ve imkânlarıyla işbirliği içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.