“Francesca, Seni Seviyoruz”: Albanese’ye Uygulanan Yaptırıma X Kullanıcılarından Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Albanese, Gazze’deki İsrail eylemlerine dair yayımladığı raporunda, bu olayları tesadüfi bir trajedi değil, bazı kişi ve kuruluşlar için ekonomik bir kaynak olarak tanımladı; özellikle Filistinlilerin kanı üzerinden kâr sağlandığına dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çarşamba günü yaptığı açıklamada Albanese’yi, “Gazze’deki savaşla ilgili uygunsuz soruşturmalar yürütmek” ve “Amerikalı ve İsrailli yetkililere yönelik girişimlerde bulunmak” iddialarıyla yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Amerika’nın bu eylemi X kullanıcıların tepkisi ile karşılaştı.

- Nobel Barış Ödülü

Bir X kullanıcısı olan Laurent Joyeux, Francesca Albanese’nin cesur raporları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi gerektiğini savundu. Paylaşımında şunları yazdı: “Nobel Barış Ödülü Francesca Albanese’ye verilmelidir.”

Öte yandan, İranlı kullanıcı Muhammad Mâlî, Amerika’nın Albanese’ye yaptırım uygulamasını iki yüzlü bir yaklaşım olarak niteleyerek şöyle yazdı: “Amerika, aynı gün El Nusra’nın isim değiştirmiş hali olan ‘Heyet Tahrir el-Şam’ı terör örgütü listesinden çıkardı ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in özel raportörü Francesca Albanese’ye yaptırım uyguladı. Bu kadar ikiyüzlü ve yalancı.”