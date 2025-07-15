Trump’ın İddiaları Resmi Verilerle Çürütüldü: Gözaltına Alınan Göçmenlerin Çoğunun Sabıka Kaydı Yok

Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre, Trump defalarca konuşmalarında katiller, tecavüzcüler ve cinsel suçlular gibi tehlikeli göçmenleri ABD’den sınır dışı edeceğini vaat etmişti. Ancak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) verileri, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Trump, ABD tarihinin en büyük sınır dışı operasyonunu yürüteceğini ve yasa dışı göçmenlerin tehdidinden “kanunlara saygılı vatandaşları” koruyacağını iddia etmişti. Ancak resmi veriler, ICE tarafından gözaltına alınan kişilerin büyük çoğunluğunun sabıka kaydına sahip olmadığını gösteriyor.

29 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ICE tarafından gözaltında tutulan 57.861 kişi bulunmakta. Bu kişilerin %71.7’si – yani 41.000’den fazlası – hiçbir sabıka kaydına sahip değil.

Bu kişilerden bazılarının hakkında henüz sonuçlanmamış suçlamalar bulunsa da, büyük bir kısmının hiçbir kesinleşmiş suç kaydı yok. Buna rağmen Trump, bu kişileri sürekli ciddi bir güvenlik tehdidi olarak sunmaya devam ediyor.

Los Angeles Times raporuna göre, Trump yönetiminin ilk ve ikinci dönemlerinde “sadece suçlu göçmenlerin hedef alındığı” yönündeki söylem, resmi verilerle örtüşmemekte. Veriler açıkça, gözaltına alınan kişilerin çoğunun suç işlemediğini ortaya koyuyor.

2025 mali yılının başlangıcından bu yana gözaltına alınan 204.000 kişinin yaklaşık %65’i, sabıka kaydı olmayan bireylerdi.

Bu kişiler arasında suç işlemiş olanların da yalnızca %6.9’u şiddet suçlarına karışmış durumda. Geri kalan çoğunluk, genellikle şiddet içermeyen suçlar – örneğin göçmenlik ihlalleri, trafik suçları veya ahlaka aykırı davranışlar gibi – nedeniyle sabıka almış durumda.

Mayıs ayından itibaren, Trump’ın yardımcılarından Stephen Miller, günlük gözaltı kotasının 3.000 kişiye çıkarılmasını emretmişti. Bu kararın ardından gözaltılar hızla arttı ve bu artış haziran ayında da sürdü. Ancak gözaltına alınanların önemli bir kısmı hâlâ sabıka kaydı bulunmayan kişilerdi.

Los Angeles Times ayrıca, Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun (NBER) 2023 yılında yaptığı bir araştırmaya da atıfta bulunuyor. Bu araştırma, son 150 yılda göçmenlerin, ABD doğumlulara göre daha düşük oranda hapse girdiğini ortaya koymuştur.