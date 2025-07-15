İngiltere’de Siyonizm Karşıtı Protestolar Sürüyor, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı / İspanya’daki Bir Restoran: Katillere Hizmet Vermiyoruz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere hükümetinin “Palestine Action” (Filistin İçin Eylem) adlı İngiliz grubunu terörist ilan etmesini protesto etmek amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde 70’ten fazla kişi gözaltına alındı. İngiltere hükümeti, ülkedeki Filistin yanlısı grupların faaliyetlerini yasaklamıştır. Gösterilere katılan birçok grup, üzerinde “Soykırıma karşıyım” yazılı pankartlar taşıdı.

İrlanda’dan İsrail Ürünlerine Yasak

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımı gölgesinde, İrlanda hükümeti dün (Pazar günü), yasa dışı siyonist yerleşimlerde üretilen malların ithalatını yasaklayan yasayı uygulamaya koyma kararı aldı. Bu kapsamda, İrlanda parlamentosunun yarın (Salı) yasayı nihai olarak onaylaması ve siyonist yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatını yasaklaması bekleniyor. Ayrıca bu ürünleri satın almak da suç kapsamına alınacaktır.

İspanya’da Bir Restoran Sahibi İsrailli Müşterilerine: Katillere Hizmet Etmiyoruz

Öte yandan, İspanya'da bir restoran sahibi, İsrailli müşterilerini dışarı çıkararak, “Gazze halkını katledenlere hizmet vermiyoruz” açıklamasında bulundu. Siyonist rejime ait 7. Kanal Haber Ağı’nın bildirdiğine göre, bu olay geçen haftanın sonlarında İspanya’nın kuzeybatısındaki Vigo şehrinde gerçekleşti. Restoran sahibi, restoranına gelen İsrailli bir turist grubunu kovdu. İsrailli müşterilere doğru yürüyerek yüksek sesle şöyle bağırdı: “Bu restoranda katillere hizmet verilmiyor! Filistinlileri katledenler, restoranımdan çıkın!”

Restoran sahibinin bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Zira Boykot, Yatırımları Geri Çekme ve Yaptırımlar (BDS) hareketi her geçen gün daha da genişliyor.