Suriye’nin Süveyda İli’nde Ateşkes Sağlandı, Ancak Gerginlik Sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye Savunma Bakanlığı, bugün (Salı) yaptığı açıklamada, Süveyda ilinde önde gelen kanaat önderleri, şeyhler ve etkili isimlerle yapılan görüşmeler sonucunda tüm çatışmaları durdurmak için bir anlaşmaya varıldığını ve ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakanlık, bu anlaşmanın bölgede istikrarı yeniden sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı. Ancak, açıklamada, silahlı grupların herhangi bir ateşkes ihlali ya da saldırısı durumunda, saldırıların kaynağına karşı misilleme yapılacağı uyarısı da yer aldı.

Süveyda, çoğunlukla Dürzi toplumunun yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Son günlerde, bir vatandaşın kaçırılması ve öldürülmesiyle başlayan olaylar, güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Çatışmalar hızla yayılmış, hükümetin askeri müdahalesi ve bölgede sıkıyönetim ilan edilmesiyle tırmanmıştı. Yerel kaynaklara göre, bu çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı, bazı kentsel altyapılar da zarar gördü.

Yerel tanıklar, şehirdeki genel atmosferin sakinleşmeye başladığını belirtiyor, ancak çatışmaların yeniden alevlenebileceğine dair endişeler devam ediyor.

Öte yandan, Süveyda’daki gerginlik İsrail’in de dikkatini çekti. İsrail, Dürzi toplumunu destekleme iddiasıyla bazı Suriye ordusu tanklarını hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in dün ve bugün (Salı) Süveyda’daki bazı bölgelere saldırılar düzenlediğini bildirdi. İsrail ordusu radyosu da bir Suriye tankının hedef alındığını doğruladı.

İsrail, geçmiş yıllarda da “Dürzi azınlığı koruma” bahanesiyle Suriye’nin güneyindeki gelişmelere müdahil olmaya çalışmıştı. İsrail güvenlik yetkilileri, 2018’deki Kuneytra ve Süveyda çatışmalarında da benzer şekilde, Dürzi toplumunun güvenliği tehdit edilirse müdahale etmeye hazır olduklarını belirtmişti. İsrail’in Suriye ordusuna yönelik tekrarlanan hava saldırıları ve sınır bölgelerindeki istihbarat faaliyetlerini güçlendirmesi, işgal altındaki Golan Tepeleri çevresinde bir “güvenlik kemeri” oluşturma çabasını yansıtıyor.

Süveyda, Suriye krizinin başlangıcından bu yana genellikle Şam’ın doğrudan askeri kontrolünden uzak bir bölge olarak kaldı. İsrail istihbarat çevreleri, merkezi hükümetin zayıflığı, etnik farklılıklar ve Dürzi nüfusun yoğunluğu nedeniyle bu bölgeyi “dolaylı nüfuz için elverişli” bir alan olarak görüyor.

Bölgedeki ateşkesin kalıcılığı ve İsrail’in müdahalelerinin gelecekteki etkileri, Süveyda’daki hassas dengeler açısından yakından takip ediliyor.