Trump'ın Tehdidine Putin'den Yanıt

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

Rusya-ABD hattında gerilim yükseliyor. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Rusya cephesinden ise yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı.