Yemen’den İşgal Altındaki Topraklara İHA Saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:emen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin İsrail işgali altındaki topraklarda yer alan Eilat Limanı (Um el-Reşraş) ve Negev bölgesindeki iki stratejik hedefe eş zamanlı İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin yayımladığı açıklamaya göre, bu çift yönlü askerî operasyonda 3 insansız hava aracı kullanıldı:

– İki İHA, Negev bölgesinde önemli bir askerî hedefi,

– Üçüncü İHA ise EEilat Limanı’nı (Um el-Reşraş) hedef aldı.

Yemen ordusu, bu operasyonların “Allah’ın yardımıyla başarıyla tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını” vurguladı.

Yahya Seri şu açıklamalarda bulundu:

“Gazze’de kardeşlerimize karşı işlenen soykırım, tüm İslam ümmetini tarihî, dinî ve ahlaki bir sorumluluk altına sokmaktadır. İslam ümmetinin sessizliği ve zilleti, sadece düşmana cesaret verir ve onu daha da küstahlaştırır.”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Yemen, kendi imkânları ve kapasitesi doğrultusunda, Gazze’ye yönelik saldırılara ve ablukaya karşı çıkma ve Arap ile İslam ülkelerine yönelik saldırıları reddetme yönündeki rolünü sürdürecektir.”

Son olarak Yahya Seri şunu vurguladı:

“Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları, Gazze’ye yönelik saldırılar sona erene ve bu bölgedeki abluka tamamen kaldırılana kadar devam edecektir.”