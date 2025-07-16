Kumi: İsrail İran’a Yeniden Saldırmak İçin Hazırlık Yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın eski Irak Büyükelçisi Hasan Kazemi Kumi, katıldığı bir televizyon programında bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kazemi Kumi, Hamas’ın savaş gücünün son 650 güne göre birkaç kat arttığını belirterek, “Bugün Hamas'ın insan gücüne dayalı savaş kapasitesi çok daha yüksektir” dedi.

Ayrıca, ABD’nin hedefinin bölgede rejim değişikliği olduğunu, fakat asıl sorunun ABD'nin halkla ilgili yanlış hesaplamaları olduğunu vurguladı.

“Bu yanlış hesaplarla savaşı başlattılar” dedi.

İran’ın tepkisine ilişkin olarak, “Eğer Amerikalılar bir tepki gösterseydi, bizim karşılığımız çok daha sert olurdu” diyen Kazemi Kumi, İran’ın Katar’daki ABD üssüne düzenlediği saldırıya dikkat çekerek, “Bu saldırı çok anlamlıydı ve İran’ın bölgedeki gücünü gösterdi” dedi.

Ancak düşman cephesinden gelen hiçbir ateşkes garantisinin güvenilir olmadığını da ekledi.

Kazemi Kumi, İsrail’in yeni bir saldırıya hazırlandığını belirterek, “İsrail’in İran’a yeniden saldırma ihtimali oldukça yüksek, çünkü yeni operasyonlar için hazırlık yapıyorlar” dedi.

İsrail’in uranyum zenginleştirme konusunu “saldırıya gerekçe olarak gösterdiğini”, ancak asıl hedefinin “İran’ı teslim almak” olduğunu vurguladı.

İsrail’in amacı hakkında şunları söyledi:

“İsrail, yeni bir Ortadoğu düzeni kurmak istiyor ve bu hedefe ulaşmak için çeşitli adımlar atıyor.”

Kazemi Kumi, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere dair de eleştirilerde bulundu:

“Amerikalıların sunduğu başlıklar, müzakerelerin tıkanmasına yol açtı. 19 yıl müzakere ettik ve sonunda elde ettiğimiz nükleer anlaşma (nükleer anlaşma – JCPOA) bile sorunları çözmedi.”

Ayrıca İran’ın nükleer silah üretmek gibi bir niyeti olmadığını, nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını vurgulayarak,

“Amacımız enerji üretmek ve teknolojiden faydalanmak. Bu programın silahlanmaya yönelmediği kesindir” dedi.

Saldırıya dair İran'ın önceden bazı tahminleri olduğunu söyleyen Kazemi Kumi, ancak saldırının tam niteliğini belirlemenin mümkün olmadığını belirtti:

“Düşman, halk üzerinde baskı kurarak onları rejime karşı harekete geçirmeyi hedefliyordu ama bu yanlış bir hesaplamaydı. İran halkı yekvücut şekilde sistemi destekledi.”

Ayrıca İran’ın savunmada başarılı olduğunu vurgulayan Kazemi Kumi, “İran saldırıya karşı çok iyi bir savunma sergiledi ve düşman hedeflerine ulaşamadı” dedi.

Ülkenin sınır güvenliğine dair değerlendirmelerde de bulundu:

“Bu kadar çok mini İHA ve drone’un ülke içinde konuşlandırılmış olması bir zafiyet işaretidir. Bu, bazı güvenlik alanlarına yeterince dikkat edilmediğini gösteriyor.”

“Sınır güvenliği ve gümrüklerde denetim çok daha ciddi olmalı. X-ray cihazlarının eksikliği ya da güvenlik prosedürlerinin ihmal edilmesi kabul edilemez” diye ekledi.

“Halk güvenlik alanında daha aktif rol almalı. Güvenliğin sağlanmasında halkın katılımı şarttır” dedi.

Kazemi Kumi, “İran isterse savaşı sürdürebilirdi ama mesajını verdi ve noktayı koydu” ifadesini kullanarak,

“Liderimizin talimatı doğrultusunda Siyonist rejime telafi edilemez zararlar verdik” diye ekledi.

İran silahlı kuvvetlerinin hazır durumu ve halkın milli birlik içindeki tavrının en büyük caydırıcı unsur olduğunu vurguladı:

“İran’ın silahlı kuvvetleri, gerektiğinde ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını sonuna kadar savunmaya hazırdır.”

Kazemi Kumi, 12 günlük savaşta İsrail’in hiçbir hedefine ulaşamadığını ve bu süre zarfında 30 İsrail pilotunun öldüğünü belirtti.

“Bu savaşta düşman, hiçbir hedefine ulaşamadı. Bu onlar için ağır bir yenilgidir” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Kazemi Kumi, “Bu savaşın başlatıcısı ABD’dir. Biz Rusya’dan bu savaşta herhangi bir talepte bulunmadık.”

“İran, tüm kriz ve savaşlarda sadece kendi ulusal çıkarlarını ön planda tutmuştur ve hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamıştır” dedi.

Son olarak, BM’nin nükleer yaptırım mekanizması olan ‘snapback’ (tetik mekanizması) hakkında, bu sürecin gayrimeşru olduğunu söyleyerek,

“Karşı taraf bu mekanizmayı aktif etmek isterse bunun onlar için hiçbir sonucu olmayacaktır. İran yoluna devam edecektir” dedi.

“İran her zaman haklarını savunmuş ve uluslararası toplumdan gelen her türlü yasa dışı adıma karşılık vermiştir. Snapback dahil hiçbir baskı aracı bizi durdurmaz.”