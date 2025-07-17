Şas partisi, Netanyahu hükümetinden çekildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, aşırı sağcı Şas partisinin, dindar Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasını sağlayacak yasanın meclisten geçirilememesi üzerine hükümetten çekilmesiyle yeni bir siyasi krize sürüklendi.

Bu adım, iki gün önce bir diğer koalisyon ortağı Yahudut HaTora partisinin de aynı gerekçeyle çekilmesinin ardından geldi ve hükümetin meclis çoğunluğunu kaybetmesine yol açtı.

Hükümetten çekilecek ama destek sürecek

İstifaların hükümet içindeki güç dengesi üzerinde ani bir etkisi olmasa da Şas partisi, hükümete karşı verilecek herhangi bir güvensizlik oyunu desteklemeyeceğini açıkladı.

Partinin, Netanyahu'yu yürütme erkinin dışından desteklemeye devam etme taahhüdü, muhalifler tarafından "sorumluluktan siyasi bir kaçış" olarak nitelendirildi.

Söz konusu stratejinin, partinin hem dindar tabanını korumasına hem de hükümeti düşürmenin siyasi maliyetinden kaçınmasına olanak tanıdığı yorumları yapılıyor.

Yahudut HaTora partisinin çekilmesiyle iktidar koalisyonunun 120 sandalyeli meclisteki sandalye sayısı 60'a düşerek parlamento çoğunluğunu kaybetmişti.

Şas partisinin de tam olarak çekilmesi durumunda bu sayının 49'a inmesi bekleniyor ki bu da Netanyahu'yu bir "azınlık hükümetinin başbakanı" konumuna getirecek.

'Dindar Yahudilere zulüm'

İstifa eden Dini İşler Bakanı Mihail Malkieli, Haredilerin askere alınma girişimlerinin bir "zulüm" olduğunu savundu.

Malkieli, "Dindar kişileri dini eğitimlerinden uzaklaştırmak, Yahudi devletinin değerleriyle çelişir," ifadelerini kullandı.

Dindar Yahudilerin zorunlu askerliği, eski siyasi ve dini mutabakatlar uyarınca çoğunun otomatik olarak muaf tutulması nedeniyle on yıllardır İsrail toplumunda tartışmalı bir husus olmaya devam ediyor.

Muhalefetten 'erken seçim' çağrısı

Muhalefet lideri Yair Lapid, hükümet krizini fırsat bilerek erken seçim çağrısında bulundu.

Lapid, televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Bir azınlık hükümeti askerleri savaşa gönderemez, bu gayrimeşru bir hükümettir... Artık seçim zamanı gelmiştir, hemen şimdi," dedi.

Askerlik yasasında yapılması planlanan değişiklik tartışmaları, Aralık 2022'de Likud partisi ile aşırı sağcı ve dindar partiler arasındaki ittifakla kurulan hükümeti yeniden bir içinden çıkmaza soktu.