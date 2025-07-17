İsrail muhalefet lideri Lapid: Şam'a yönelik saldırı vahim bir hataydı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, dün Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik gerçekleştirilen yoğun saldırıların vahim bir hata ve stratejik hedeflere hizmet etmeyen pervasız bir eylem olduğunu belirtti.

Kan Reşet Bet radyosuna verdiği mülakatta Lapid, İsrail'in Süveyda vilayetindeki "Dürzi toplumunu korumakla yükümlü olduğunu", ancak İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları reddettiğini vurguladı.

'Rejimi istikrarsızlaştırma eylemi'

Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayının hedef alınmasını eleştiren Lapid, "Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayını hedef almak, rejimi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir eylemdir. Karar alıcı ben olsaydım, bunu farklı bir şekilde yapardım. Şam'da yaşananlar, hiçbir stratejik amaca hizmet etmeyen kontrolsüz bir davranıştır," diye konuştu.

Lapid, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün Orta Doğu bize bakıyor ve 'İsrail artık kanunların kendisi için geçerli olmadığına mı karar verdi?' diye sorguluyor."