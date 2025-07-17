Hizbullah: İsrail'in saldırıları bölgeyi bölme planının hazırlığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki grubu Direnişe Vefa İttifakı üyesi milletvekili İhab Hamade, İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik tüm saldırılarını kınayarak, yaşananlar karşısında "normalleşmeye koşanları" eleştirdi.

El-Hermel'de hayatını kaybeden bir Hizbullah mensubunun cenaze töreninde konuşan Hamade, "Düşmanın Suriye'ye müdahalesi, ister Alevi, ister Dürzi, ister Sünni olsun, insan için değil, kendi çıkarları içindir," dedi.

Hamade, bu durumun "Yeni Ortadoğu Projesi'ne ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan plana zemin hazırladığını" belirtti.

'Suriye'yi bölmeye yönelik bir hazırlık'

Yaşananların "Suriye'yi bölmeye yönelik bir hazırlık" olduğunu ve bunun "ümmete ve onuruna yönelik bir saldırı" anlamına geldiğini ifade eden Hamade, "Süveyda halkının maruz kaldığı tüm insani ve ahlaki ihlaller ile onurlarına yönelik saldırıyı" da kınadığını sözlerine ekledi.

Hizbullah'tan İsrail saldırısına kınama

Hizbullah da dün yaptığı bir açıklamayla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısını kınadı.

Açıklamada saldırı, "ulusal egemenliğe yönelik bariz bir saldırı" ve "güvenli bölgelerdeki sivillerin doğrudan hedef alınması" olarak nitelendirildi.

Hizbullah, saldırının uluslararası yasaların ve insani normların "açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.