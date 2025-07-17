İran'dan AB'ye tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı İran vatandaşlarına yönelik getirdiği yeni yaptırımları reddetti.

Bakanlık, AB'nin İran'ı Avrupa'da teröre destek vermekle suçlamasını 'saçma ve asılsız iddialar' olarak nitelendirdi.

'Avrupa dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, "İran'a karşı temelsiz suçlamalarda bulunmakta ve yalanlar yaymakta ısrar edilmesi, kamuoyunun dikkatini, hem içeride hem de dışarıda, bazı Avrupa hükümetlerinin teröre sistematik desteğinden ve Siyonist varlığın Gazze ve bölgedeki suçlarından başka yöne çekmeye yönelik bariz bir girişimdir," dedi.

'AB, İsrail'in saldırganlığına sessiz kalıyor'

Resmi medyanın aktardığına göre Bekai, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yayımlanan bildiriyi kınadı.

Bekai, "Birlik ve bazı üyeleri, temelsiz bahanelere dayanarak İran'a saldırıyor ve yaptırım uygulamaya devam ederken, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ve vatandaşlarını öldürmesine sessiz kalıyor, hatta bunu meşrulaştırmaya ve desteklemeye çalışıyorlar," ifadelerini kullandı.

'Yaptırımlar keyfi ve insan haklarına aykırı'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni yaptırım kararını 'insan haklarının temel ilkeleriyle çelişen keyfi bir uygulama' olarak tanımladı.

Bekai, bu durumun 'yaptırımları öneren ve destekleyen hükümetler için hukuki ve uluslararası hesap verebilirliği gerektirdiğini' vurguladı.