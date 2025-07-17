Fidan: İsrail'le Suriye konusunda arka kanal diplomasisi yürütüyoruz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan merkezli haber kanalı el-Hades'in haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına ilişkin Ankara'nın tutumunun, Türk istihbarat teşkilatı aracılığıyla İsrail makamlarına iletildiğini açıkladı.

Fidan, Türkiye'nin ABD başta olmak üzere bölgedeki aktörlerle yakın temas halinde olduğunu da vurguladı.

New York’ta basın mensuplarına konuşan Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile yakın istişare içinde olduklarını da belirtti.

Türk yetkili, “Ayrıca Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla da telefon görüşmeleri gerçekleştirdik,” dedi.

Fidan, Suriye'de güvenliği sağlayacak somut adımlar atılmadan yeni bir yönetimin çatışmayı sona erdirme kapasitesine sahip olamayacağını sözlerine ekledi.