Gazze'de Savaşan İsrail Askerleri Bir Bir Kendini Vuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Nahal Tugayında görevli bir askerin sabah saatlerinde Golan Tepeleri’nde yer alan ordu karargahında intihar ettiği belirtildi.

İntihar eden İsrailli askerin daha önce Gazze’deki saldırılara katıldığına işaret edilen haberde, son bir hafta içinde Gazze savaşına katılıp intihar eden asker sayısının 3’e çıktığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açıldığı ve sonuçların askeri savcıyla paylaşılacağına dikkat çekildi.

Siyonist İsrail’de muhalifler, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin ölmesini “kara gece” olarak nitelendirdi ve Netanyahu’yu siyasi hedefleri uğruna askerleri kurban etmekle suçladı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail 2025. Ordu, 3 askerin daha Gazze’de öldüğünü duyurdu. Bitmek bilmeyen bir siyasi savaşın kurbanları. Onları savaşa gönderen (Netanyahu), siyasi müttefiklerinin askerlikten muaf tutulmasını sağlamak için Haredi partilerin liderleriyle görüşüyor. Netanyahu bir gün daha koltuğunda kalmak için askerleri satıyor ve kurban ediyor.” İfadesini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de X’den yaptığı açıklamada, askerlerin ölümünü “kara gece” olarak nitelendirdi.

Bennett, şunları kaydetti:

“Bir aile daha evlatlarının Gazze’de öldüğü haberini aldı. Oysaki o esnada mecliste, koalisyon ortakları askerlikten muafiyet yasasını çıkarmak için dünyayı birbirine katıyordu. Bu politikacılar, Haredilerin, İsrail halkını canları pahasına savunan akranlarına katılmasını engellemeye çalışıyor. Savaştayız.

Çocuklarımız Gazze’de, kuzeyde (Lübnan sınırı), olmaları gereken her yerde. Bu utanç verici bir hükümet.”

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 3 askerin ölümünü “trajik bir felaket” olarak nitelendirdi.

Soykırımcı İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, 401. Tugay 52. Zırhlı Birlik Taburu’nda görevli 3 askerin öldüğü, aynı taburda görevli 1 subayın da ağır yaralandığı kaydedilmişti.