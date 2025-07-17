ABD Medyasından İran İtirafı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Wall Street Journal, İran ile İsrail rejimi arasındaki savaşta İran’ın füze saldırılarının giderek daha başarılı olduğunu kabul etti.

El Cezire’ye göre, Wall Street Journal, İran ile İsrail rejimi arasındaki savaşta İran’ın füze saldırılarının giderek daha başarılı olduğunu kabul etti.

Raporda, İran’ın İsrail’in savunma katmanlarına sızma oranının zamanla arttığı ve başarılı saldırıların ortalamasının yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, İran’ın füze saldırılarının zamanlaması ve yöntemlerinde değişiklik yaptığı, hedeflerinin coğrafi kapsamını genişlettiği ifade edildi.

Mehr haber ajansının haberine göre, daha önce yayımlanan uydu görüntüleri, İran’ın Katar’daki El Udeid Amerikan Üssü’ne yönelik füze saldırısında, Amerikanların güvenli iletişim ekipmanlarını koruyan kubbenin hedef alındığını gösterdi.

Bu uydu görüntüleri, saldırıdan birkaç saat önce kubbenin üs içinde görünür olduğunu; ancak saldırıdan iki gün sonra yapılan görüntülerde ise bu iletişim kubbesinin artık görünmediğini ve çevresindeki binalara da zarar verildiğini ortaya koydu.