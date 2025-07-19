AP: Suriye’deki gerilim, Türkiye-HTŞ savunma iş birliği ihtimalini yükseltti

New York merkezli küresel güvenlik araştırmaları yapan Soufan Center’dan kıdemli araştırmacı Colin Clarke’a göre bu durum, uzun süredir gündemde olan ancak hayata geçirilmeyen bir savunma paktının hayata geçirilmesini de kapsayabilir.

Türk savunma bakanlığı yetkilileri, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, talep olması halinde Ankara’nın Suriye’nin savunma kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Suriye’de bu hafta patlak veren şiddet olayları, HTŞ güçleri, Bedevi aşiretleri, Dürzi dini azınlık ve işgal varlığı İsrail’in de dahil olduğu çatışmalarla birlikte ülkenin ne denli kırılgan ve patlamaya hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, uzmanlar HTŞ'nin zayıf bir görüntü sergilediği kanaatinde.

Ayrıca, Dürziler ve diğer azınlıklar, eski el-Kaide bağlantılı bir figürün yönettiği rejime karşı giderek artan bir güvensizlik içindeyken, uzmanlar, Suriye’deki bu mezhepsel karışıklığın kimi ittifakları zayıflatabileceği kimi ittifakları da yeniden şekillendirebileceği ve bölgesel gerilimleri derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca HTŞ'nin, Trump yönetiminin teşvikiyle gizlice temas kurduğu İsrail’den uzaklaşıp Türkiye’ye daha da yaklaşması ihtimali gündemde.

Türkiye destekli Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgesel hükümetin eski yetkilisi Abdülhakim el-Masri, eğer HTŞ, Süveyde’nin güvenlik kontrolünü Dürzilere bırakırsa “elbet herkes aynı şeyi talep edecektir” diyerek, bu duruma karşı duyulan kaygıyı dile getirdi.

Buna rağmen Trump yönetimi, görüşmelerin sürdürülmesi konusunda umutlu görünmeye devam ediyor.

ABD’nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Dorothy Shea, İsrail’in son saldırılarını desteklemediklerini belirterek, İsrail ve HTŞ ile en üst düzeyde diplomatik görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.

Clarke, “İsraillilerin Şam’ı bombaladıktan sonra HTŞ ile normal diyalog beklemesi mümkün değil. Netanyahu gibi, Colani'nin de cevap vermesi gereken bir iç kamuoyu var,” diyerek mevcut durumu özetledi.