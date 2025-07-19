Türkiye'nin gözü Libya'nın doğusu ve güneyindeki madenlerde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, Libya'daki yatırım faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. İstanbul'da dün imzalanan yeni bir anlaşma, bu yöndeki adımları teyit etti.

Türkiye-Libya İş Konseyi ile Libya Ulusal Madencilik Şirketi, Libya Fuarlar ve Kongreler Kurumu ve Emaar Libya Holding arasında bir 'İyi Niyet Anlaşması' imzalandı.

Anlaşma, ikili ticaret hacmini artırmayı ve enerji, madencilik ve altyapı sektörlerinde işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Anlaşmaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ve Emaar Libya Holding CEO'su Fuad el-Avam imza attı.

'Türk sanayisini Libya'nın doğusuyla buluşturacağız'

Karanfil, yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın bölgedeki işbirliğini derinleştireceğini belirterek, hedeflerinin özellikle ülkenin doğu kesimiyle ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Son yıllarda Libya'nın güneyinde zengin maden yatakları bulunduğunu hatırlatan Karanfil, "Özellikle ülkenin güney kesiminde bulunan madenlerin haritalarını bize sunmalarını ve yatırım ile işbirliği için öncelikli olan durumlar hakkında bizi bilgilendirmelerini istedik. Buna karşılık hedefimiz, gerekirse şirketlerimizle B2B görüşmeleri düzenleyerek Türk madencilik sanayisini Libya'nın doğusuyla buluşturmaktır," diye konuştu.

El-Avam ise "Türkiye, ekonomi ve enerji alanında çok güçlü bir ülke. Biz, Emaar Holding olarak, bu alanlarda Türkiye ile anlaşmalar imzalayacağız. Aynı zamanda Türk pazarını Libya'ya taşımak, Türk ürünleri için kalıcı bir pazar oluşturmak ve ürünlerin dağıtımını sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

BAE ile yeni işbirliği anlaşmaları

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lideri Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan'ı ağırladı.

Görüşmede turizm, ilaç sanayii, sanayi üretimi, gıda ve tarım gibi kritik sektörlerde bir dizi yeni yatırım işbirliği anlaşması imzalandı.

İki taraf ayrıca Arktik ve Antarktika araştırmaları ile gizli bilgilerin korunması konularında da işbirliği yapma kararı aldı.