İsrail, dijital savaşta MAGA fenomenlerini kullanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Haaretz gazetesinin pazar günü bildirdiğine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump’ın MAGA (Make America Great Again) ve "Önce Amerika" hareketleriyle örtüşen sosyal medya fenomenlerine yönelik her şey dahil bir İsrail gezisi finanse ederek, genç Amerikan muhafazakârlarını hedef alan bir propaganda kampanyasına yatırım yapıyor.

Bu girişimin, aşırı sağcı ve dini bir sivil toplum kuruluşu olan Israel365 aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. Kampanyanın amacı, geniş sosyal medya takipçi kitlesine sahip bu kişiler üzerinden Amerikan sosyal medya platformlarını İsrail yanlısı içeriklerle doldurmak. 290 bin şekeli (yaklaşık 86 bin dolar) aşan bütçeyle yürütülen bu proje için kamuya açık bir ihale yapılmadığı, Israel365’in İsrail devletinin mesajlarını ABD’deki sert muhafazakâr çizgiyle uyumlu şekilde yayma kapasitesine sahip “benzersiz” bir kuruluş olduğu gerekçesiyle doğrudan seçildiği ifade edildi.

Propaganda ziyareti

Israel365’in başında bulunan haham Tuly Weisz’in, Filistin devletine karşı açıkça karşı olduğu ve sadece Yahudilere ait olduğu iddia edilen bir toprak anlayışına dayanan aşırı milliyetçi-dinsel bir görüşü savunduğu belirtildi. Kuruluşun “iki devletli çözümü” bir “yanılsama” olarak nitelendirdiği, Filistin direnişini ise küresel bir “cihadist tehdit” olarak çerçevelediği; aynı zamanda Hristiyan Siyonistler ve aşırı sağcı gruplardan destek topladığı aktarıldı.

30 yaşın altındaki 16 ABD merkezli sosyal medya fenomeninin bu tura katılacağı bildirildi. İsrailli yetkililere göre bu girişim, özellikle Gazze’deki şiddetin tırmanması ve Batı Şeria’daki sert işgal politikalarının ardından, genç Amerikalılar -muhafazakârlar dahil- arasında İsrail’e yönelik artan “memnuniyetsizliğe” yanıt olarak başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili olan Yacov Livne, yaptığı açıklamada programın, MAGA hareketinin İsrail’e olan bağlılığını sürdürmesini sağlamak için tasarlandığını söyledi.

Livne, “Amerikan siyasetinde Amerika Önce ve MAGA hareketlerinin yükselişiyle birlikte, bu hareketlerin İsrail yanlısı bir duruş benimsemesi İsrail için hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Fenomen savaşları

7 Ekim’den bu yana Israel365, ABD’deki aşırı sağ figürlerle ilişkilerini derinleştirerek, siyasi etkinliklere katıldığı ve İsrail hükümetine Batı kamuoyunda sosyal medya fenomenleri aracılığıyla askeri operasyonlarını ve zorunlu yerinden etme kampanyalarını meşrulaştırma konusunda destek sağladığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, fenomen kullanımını, kamuoyunu “yeniden şekillendirme” ve İsrail politikalarına yönelik eleştirileri “inanç ve vatanseverlik diliyle örtülü devlet propagandası” yoluyla aşmayı hedefleyen “daha geniş bir stratejinin” parçası olarak tanımladı. Aynı kaynak, “Bu mesajlar, doğrudan bakanlıktan gelseydi aynı etkiyi yaratmazdı.” dedi.

Kampanyanın hızla genişlediği ifade edildi. Geçtiğimiz ay İran’a yönelik İsrail saldırısı sırasında, İsrail yanlısı fenomenlerce yayılan dijital içeriklerin yaklaşık 1,8 milyar izlenmeye ulaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, 2025 sonuna kadar 550 fenomen grubunu İsrail’e getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Eleştirmenler, bu girişimi, İsrail’in Filistinlilere yönelik süregelen insan hakları ihlallerini perdelemek için kamusal diplomasiyi “dijital dezenformasyonla” birleştiren yeni bir aşama olarak değerlendiriyor.