Apple, onlarca İsrail ajanını bünyesine kattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- MintPress News’de yer alan analize göre, Apple son haftalarda gizlilik ve insan haklarına bağlılığını vurgulayarak gözetim ve casus yazılımlarını sınırlamaya yönelik araçlar geliştirdiğini belirtti. Ancak şirketin bu kurumsal mesajlarının arkasında “çok daha karanlık bir gerçek” olduğu bildirildi.

MintPress News’in aktardığına göre, Apple, İsrail’in kara para şantajı, toplu gözetim ve hedefli infazlarla tanınan gölgeli askeri istihbarat birimi Birim 8200’den “onlarca” eski mensubu sessizce bünyesine kattı. Bu işe alımların çoğunun, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını tırmandırdığı döneme denk geldiği ifade edildi. Ayrıca, CEO Tim Cook’un “İsrail’i açıkça desteklediği” ve Filistin yanlısı görüşlerini dile getiren çalışanları “disipline” ettiği bildirildi.

MintPress News tarafından yürütülen bir araştırmada, şu anda “Apple’da çalışan onlarca Birim 8200 mensubu tespit edildiği” aktarıldı. Şirketin bu yoğun işe alım hamlesinin, çalışanların “İsrail Ordusu Dostları” ve “Yahudi Ulusal Fonu” gibi Filistin halkının yerinden edilmesinde rol oynayan gruplara yaptığı bağışların eşleştirilmesi politikası ile aynı zamana denk geldiği belirtildi. Ayrıca, şirketteki güçlü İsrail yanlısı tutumun, çok sayıda eski ve mevcut çalışanı seslerini yükseltmeye yönelttiği bildirildi.

Analize göre, bu soruşturma “Birim 8200 ile Batılı teknoloji ve medya şirketleri arasındaki yakın iş birliğini” inceleyen bir dizi çalışmanın parçası olarak değerlendiriliyor. Önceki araştırmalar, Birim 8200 ile TikTok, Facebook ve Google gibi sosyal medya devleri arasındaki bağlantıları ve eski Birim 8200 ajanlarının CNN ve Axios gibi medya kuruluşlarında üst düzey pozisyonlarda yer alarak ABD’deki İsrail-Filistin haberlerinin büyük bölümünü yazdıklarını ortaya koydu.

MintPress News, en önemli örneklerden biri olan Nir Shkedi’nin 2008-2015 yılları arasında Birim 8200’de komutan ve öğrenim şefi olarak görev yaptığını, burada yaklaşık 120 kişilik bir ekibi yöneterek yapay zeka destekli hızlı veri analiz araçları geliştirdiğini aktardı. Birim 8200’nün yapay zekayı Gazze’de on binlerce kişinin otomatik olarak hedef listesine alınmasında kullandığı bildirildi. Shkedi’nin 2022’den beri Apple’da fiziksel tasarım mühendisi olarak çalıştığı belirtildi.

Noa Goor’un ise 2015-2020 yılları arasında Birim 8200’de projeler yöneticisi ve siber güvenlik ile büyük veri geliştirme ekibinin başında bulunduğu, “yüksek öncelikli istihbarat hedefleri için yaratıcı teknolojik çözümler icat ettiği” ve “iki stratejik siber projeyi yönettiği” belirtildi. Goor’un 2022’de Apple tarafından sistem-çip tasarım mühendisi olarak işe alındığı kaydedildi.

MintPress News, Eli Yazovitsky’nin 2015’te Birlik 8200’den Apple’a geçerek mühendislik müdürlüğüne yükseldiğini ve şu anda Qualcomm’da çalıştığını aktardı.

Analize göre, Birlik 8200 İsrail’in en seçkin ve tartışmalı askeri istihbarat birimi olarak hem ülkenin hızla büyüyen teknoloji sektörünün hem de baskıcı gözetim aygıtının belkemiğini oluşturuyor. Yüz tanıma ve ses tanıma gibi ileri teknolojiler geliştirerek Filistinlileri izlemek, baskı altına almak ve hedeflemek için kullanıldığı belirtildi.

MintPress News, Filistinlilere ait tıbbi geçmiş, cinsel hayat ve internet arama geçmişi gibi verilerin şantaj ve zorbalıkta kullanıldığı, bu bilgilerin, önemli tedaviler için geçiş noktalarından izin alınması şartına bağlandığını bildirdi. Ayrıca, evlilik dışı ilişkiler ve cinsel yönelim gibi bilgilerin kara propaganda malzemesi olarak kullanıldığı ifade edildi.

Bir eski Birim 8200 ajanının eğitim sırasında Arapçadaki “eşcinsel” kelimelerini ezberleyerek dinlemeleri için talimat aldığı belirtildi.

Uluslararası arenada Birlik 8200’nün eski ajanlarının Pegasus yazılımını geliştirerek, bu yazılımın dünya genelinde kraliyetler, devlet başkanları, aktivistler ve gazeteciler gibi pek çok önemli ismi izlemek için kullanıldığı bildirildi. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Türkiye’de Suudi ajanlarca öldürülmesi örneği verildi.

MintPress News, Yahudi İsrailliler için askerlik zorunlu olmasına rağmen çok azının Birlik 8200’ye seçildiğini, birimin “İsrail’in Harvard’ı” olarak anıldığını ve ebeveynlerin çocuklarını STEM temelli kurslara göndererek seçilme şanslarını artırmaya çalıştığını aktardı. Seçilenlerin ise “hizmet sonrası teknoloji sektöründe kazançlı kariyerlere başladığı” belirtildi.

Analize göre, Shkedi, Goor ve Yazovitsky’nin yanı sıra onlarca başka eski Birim 8200 mensubunun da Apple’da mühendislik, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve diğer teknik alanlarda önemli pozisyonlarda yer aldığı bildirildi.

MintPress News, Apple CEO’su Tim Cook’un “güçlü” bir İsrail yanlısı duruş sergilediğini ve şirketin İsrail devletiyle iş birliğine öncülük ettiğini aktardı. Cook’un 2014’te İsrail Başbakanı Netanyahu’yu şirket merkezine davet ettiği, 2015’te ise İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’i ziyaret ettiği ve çeşitli İsrail yanlısı ödüller aldığı bildirildi.

MintPress News, Apple çalışanlarının Filistin halkını destekleyen semboller taktıkları için disiplin cezası aldığını ve bazı çalışanların işten çıkarıldığını aktardı.

Araştırmada, Apple’ın eski Birim 8200 mensuplarını işe alan tek teknoloji şirketi olmadığı, Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi devlerin de benzer şekilde eski İsrail istihbarat personeli çalıştırdığı ifade edildi.

MintPress News, Facebook’un denetim kurulunda yer alan eski İsrail Adalet Bakanlığı yetkilisi Emi Palmor’un, Mark Zuckerberg tarafından platformun “yüksek mahkemesi” olarak tanımlanan kuruldaki rolünü vurguladı. Facebook’un İsrail hükümetiyle Filistin içerik ve hesaplarını sansürleme konusunda iş birliği yaptığı belirtildi.

TikTok’un da eski Birim 8200 ajanlarını işe aldığı, bunlar arasında Reut Medalion’un 2023’te TikTok’un güvenlik ve emniyet bölümünde küresel olay yöneticisi olarak göreve başladığı bildirildi. Medalion’un geçmişinin açığa çıkmasından sonra dijital izlerini sildiği aktarıldı.

MintPress News, eski Birim 8200 mensuplarının ABD medyasına da sızdığını ve Ortadoğu haberlerinin şekillenmesinde etkili olduklarını belirtti. Axios muhabiri Barak Ravid ve CNN’de çalışan Tal Heinrich gibi isimlerin bu kişiler arasında yer aldığı bildirildi.

Sonuç olarak MintPress News, Silikon Vadisi’nin İsrail’e güçlü bağlılığının şaşırtıcı olmadığını, birçok teknoloji ve medya şirketinde eski İsrail casuslarının görev aldığını aktardı. Ayrıca, bu durumun Silikon Vadisi kültürünün tartışmalı yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılı kişileri işe alma konusunda çifte standart uyguladığını gösterdiği ifade edildi.

MintPress News, Hizbullah, İran İstihbarat Bakanlığı veya Rusya’nın FSB ya da GRU eski ajanlarının benzer biçimde işe alınmasının düşünülemez olduğunu belirtirken, İsrail ve ABD istihbarat kurumlarına karşı farklı bir yaklaşımın sergilendiği bildirildi.

Analize göre, birçok eski Birim 8200 mensubunun hâlâ “aktif görevdeyken” doğrudan Apple gibi şirketlere transfer edildiği ve İsrail yasalarının mensupların kimliklerini gizlemeyi zorunlu kıldığına dikkat çekildi.

Son olarak, Apples4Ceasefire gibi grupların Apple’ın çifte standartlarını sona erdirmeye çalıştığı ancak bu mücadelenin zorlu geçtiği belirtildi.