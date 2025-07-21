Tom Barrack, HTŞ'yi nasıl kandırdı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar gazetesi yazarı Rim Hani, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin son günlerde Süveyda vilayetindeki müdahalesini "tamamen kendi kararı" gibi göstermeye çalışsa da, gerçekte İsrail'in izin verdiği dar bir "hareket serbestisi" ile sınırlı olduğunu belirtti.

Hani, İsrailli yetkililerin cuma günü yaptığı, "Tel Aviv'in Suriye güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde Süveyda bölgesine sınırlı erişimine izin vermeyi kabul ettiği" yönündeki açıklamasına dikkat çekti.

Hani, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'ye (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) bağlı militanların bu hamlesinin, Colani'nin "Amerika'nın övgüsüyle" yaşadığı abartılı bir coşku ve hem Washington hem de Tel Aviv'den alıp "yanlış anladığı" mesajlar temelinde geldiği değerlendirmesinde bulundu.

'Amerikan övgüsüyle gelen aşırı özgüven'

Hani, Reuters'ın konuya aşina sekiz kaynağa dayandırdığı haberine atıfta bulunarak, "HTŞ, ABD'nin 'merkezi bir devletin Suriye'yi yönetmesi gerektiği' yönündeki mesajlarından cesaret alarak güneydeki askeri varlığına İsrail'in nasıl tepki vereceğini yanlış hesapladı," diye yazdı.

Hani'ye göre bu yanılgı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'in kamuoyuna açık ve özel yorumları ile İsrail'le başlayan güvenlik görüşmelerine dayanıyordu.

Barrack'in, Colani ile görüştükten sonra "federalizmin işlemediğini öğrendik" demesi ve "tek bir yol var, o da Şam'a çıkıyor" şeklindeki sözleri HTŞ rejimini cesaretlendirdi.

Hani, Barrack'in Şaraa'yı George Washington'a benzettiğini ve hatta Lübnan'ın "Büyük Suriye" içinde eriyebileceğini ima ettiğini aktardı.

İsrail'in gerçek tutumu: Zayıf ve bölünmüş komşu

Hani, Time dergisine göre Washington'un "merkezi" Suriye hükümeti söyleminin "İsraillilerin görüşünü" yansıtmadığını vurguladı.

Hani, "İsrailliler, eski bir el-Kaide lideri olan Şaraa'ya güvenmiyor. İsrailliler genellikle Arap komşuları kendilerine tehdit oluşturamayacak kadar zayıf ve bölünmüş olduğunda daha güvende olduklarına inanır. Bu durum, İsrail'in güney Suriye'nin silahsızlandırılmış bir bölge olarak kalması yönündeki taleplerini açıklıyor," değerlendirmesini yaptı.

HTŞ'nin, geçen hafta Bakü'de Tel Aviv ile yaptığı görüşmelerin güneye asker konuşlandırma konusunda bir anlayışla sonuçlandığına inandığını belirten Hani, HTŞ'den bir askeri yetkilinin, "Amerikalı yetkililer asker konuşlandırma planları hakkında bilgilendirildiklerinde yanıt vermediler, bu da Suriye liderliğini planların zımnen onaylandığına ve İsrail'in müdahale etmeyeceğine inandırdı," dediğini aktardı.

Saddam benzetmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun durumu "İsrail ile Suriye tarafı arasında bariz bir yanlış anlama" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Hani, bu yanlış anlamanın kısmen ABD Başkanı ile de ilgili olduğunu belirtti.

Hani, Time dergisinin analizine yer vererek şu sonuca vardı:

"Trump ve Barrack, Şaraa'yı Suriye'nin George Washington'u olarak görebilir. Ancak saflarındaki mezhepçi zorbaları dizginlemesi için ona daha fazla baskı yapmazlarsa, onun Saddam Hüseyin'e çok daha fazla benzediği ortaya çıkabilir."