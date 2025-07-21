El-Arabiya canlı yayınında HTŞ'nin sivil kaçırma gerçeği gün yüzüne çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Katar merkezli el-Arabi el-Cedid TV, Süveyda’dan gerçekleştirdiği canlı yayında, farkında olmadan HTŞ destekli bedevi aşiret güçlerinin birkaç Dürzi kadın ve çocuğu kaçırdığı anlar kayda geçti.

Muhabir, başlangıçta bu kişilerin kuşatmadan kurtarıldığını belirtirken, yaşlı bir kadının “Bizi zorla götürüyorlar” ifadeleri üzerine röportaj ani şekilde sonlandırıldı.

Medya ekibinin bu ciddi durumu örtbas etmeye çalıştığı iddiaları da büyük tepki çekti.

Canlı yayında muhabirin, kaçırılma meselesine odaklanması engellenirken, stüdyodaki baş sunucu tarafından “Kahtan… bu röportajın zamanı değil” ifadeleri kullanıldı.

İzleyiciler, bu tavrın olayın üzerini kapatma çabası olarak değerlendirirken sivillerin zorla kaçırıldığı algısı güçlendi.

Daha da önemlisi, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde aynı savaşçının, haber doğrulama uzmanı “Taakad” tarafından yayımlanan belgelenmiş videolarda da yer aldığı belirtildi.

Bu savaşçının bir karede bir çocuğun kafasının kesilmesine karıştığı, diğerinde ise cesetlerle çevrili olduğu görülüyordu.

Süveyda’da HTŞ destekli Bedeviler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası patlak veren şiddet dalgasında, savaşçıların birçok ihlali medyaya ve görgü tanıklarına yansıdı.

Ateşkesin ardından savaşçıların bölgeden çekilmesi beklenirken, el-Arabiya’nın canlı yayını, sivillere ait evlerin yağmalanması ve çalınmasına dair görüntüleri de ortaya koydu.

Yayın sırasında savaşçıların bir evden çıkarırken güneş panellerini taşıdıkları görüldü.

Buna karşın, başka bir yabancı muhabirin canlı yayınında benzer yağma görüntüleri net biçimde ele alınırken, el-Arabiya muhabirinin bu konuları görmezden gelmesi dikkat çekti.