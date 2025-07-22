Gazze’de un katliamı: İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin kuzeyinde bulunan Zikim kapısı civarında yardım bekleyen binlerce aç Filistinliye ateş açarak yeni bir katliama imza attı.

‘Un katliamı’ olarak anılan olayda 100’den fazla kişi hayatını kaybederken, 250 kişi yaralandı ve onlarca kişiden haber alınamıyor. Saldırı, İsrail’in yardım dağıtımını kasıtlı olarak bir ‘ölüm tuzağına’ dönüştürdüğü yeni bir mekanizmanın parçası olarak gerçekleşti.

Ambulanslar ve at arabaları, 12 saat boyunca Zikim çevresinden yaralıları ve hayatını kaybedenleri taşıdı.

‘Öz dağıtım’ adı altında ölüm tuzağı

İşgal ordusu, yardım kamyonlarının uluslararası kuruluşların depolarına düzenli bir şekilde ulaşmasına izin vermiyor ve bunun yerine ‘öz dağıtım’ adını verdiği yeni bir mekanizma dayatıyor.

Bu yöntemle, yardım kamyonlarının belirli bir bölgeden giriş yapacağı haberi gayri resmi olarak halka sızdırılıyor. Bu bilgi üzerine binlerce kişi, işgal ordusunun belirlediği güzergâha akın ediyor.

Önceki gün, kamyonların Beyt Lahiya’nın en kuzeyindeki Zikim askeri üssü kapısı yakınında durmasına izin verildi. İlk kamyonun girmesi ve gençlerin un almak için koşuşturmasıyla birlikte İsrail tankları her yönden kalabalığın etrafını sardı ve rastgele ateş açmaya başladı.

Katliamdan sağ kurtulan yaralılardan Muhammed Aşur, el-Ahbar gazetesine verdiği demeçte yaşananları şöyle anlattı:

“İşgal ordusu, kamyon şoförlerini açık ve tehlikeli bir alanda durmaya zorladı. Yüzlerce genç un almak için hücum ettiğinde un bitmişti. Sonra başka bir kamyon getirdiler ve gençler tekrar koşunca topçu ateşi ve yoğun silahlı saldırı başladı. Sekiz saatten fazla mahsur kaldık, askerler üzerimize rastgele ve yoğun bir şekilde ateş ediyordu. Onlarca genç öldürüldü, birçoğu da yaralandı.”

Aşur’a göre, bölgeye sadece sekiz kamyon getirilirken, yaklaşık 150 bin aç insan un alabilmek için bekliyordu.

Aşur, “Büyük bir katliamdı. Vücutlarının yarısı olmayan şehit cenazeleri gördüm. Kan kaybından ölen ve onlara yardım edecek kimseyi bulamayan başkalarını gördüm,” dedi.

Şifa Hastanesi’nde bekleyiş

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nin avlusundaki manzara ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyordu. Üzerinde ‘meçhul şehit’ yazan kefenlere sarılı onlarca cenaze sıra sıra dizilmişti.

Kayıp çocuklarını arayan yüzlerce anne ise yüreklerindeki ateşi söndürecek bir haber bekliyordu.

O annelerden biri olan Ümmü Ahmed, “Oğlum sabah yardım kamyonlarını beklemek için çıktı ve şu ana kadar ondan hiçbir haber alamadık. Bütün şehitlerin yüzlerine baktım, morglarda onu aradım, diğer oğullarımı onu Beyt Lahiya’da aramaları için gönderdim ama hâlâ bir haber yok. Bize un getirmeye gitmişti, üç gündür hiçbir şey yemedik,” diye konuştu.

Saha kaynaklarına göre, işgal ordusu binlerce genci 12 saat boyunca kuşatma altında tutarak üzerlerine yoğun ateş açtı, ardından onlarca kişiyi alıkoydu.

Alıkonulanların bir kısmı serbest bırakılırken, diğerleri tutuklu kalmaya devam ediyor.

Uluslararası toplumdan kınama

Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in katliamlarını kınadı.

Yapılan açıklamada, kıtlığın şok edici seviyelere ulaştığı uyarısında bulunularak, Gazze’de çalışmak için uygun koşulların sağlanması ve yardımların derhal ulaştırılması talep edildi.

Nüfusun üçte birinin günlerce yemek yemediğine dikkat çeken WFP, mayıs ortasından bu yana bölgeye gereken yardımın sadece yüzde 10’unun ulaştırılabildiğini belirtti.

Aynı bağlamda, İngiltere ve 25 Avrupa ülkesi ortak bir bildiri yayımlayarak Gazze’deki savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail’e, yardımların akışındaki kısıtlamaları kaldırmak da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapan bildiri, yardım dağıtım mekanizmasını kınadı ve “800 Filistinlinin yardım ararken öldürüldüğünü” vurguladı.