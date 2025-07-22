ABD Filipinler ile Çin arasında çatışma yaratma peşinde; İran: Zenginleştirme durdurulamaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Fox News’a verdiği röportajda şu soruya cevap verdi: “İran'ın zenginleştirme programı yeniden başlatıldı mı? Bu program hâlâ devam ediyor mu yoksa hasarlar o kadar ağır mıydı ki tamamen durduruldu?” Irakçi şöyle dedi: Durmadı ; her ne kadar hasarlar ciddi ve ağır olsa da. Ama doğal olarak biz zenginleştirme programımızdan vazgeçemeyiz; çünkü bu, kendi bilim insanlarımızın bir başarısıdır. Buna ilaveten, artık ulusal onurumuzla ilgili bir mesele hâline geldi. Zenginleştirme bizim için çok değerli.

Irakçi ayrıca, “Neden zenginleştirilmiş uranyumu bazı ülkeler gibi ithal etmiyorsunuz? Neden bu konu bir anlaşma kapsamında yer alıp, yerli üretim yerine ithal edilmesin?” soruyu şöyle cevapladı: Çünkü bu bilimsel bir başarıdır; biz bunu kendi gücümüzle başardık. Neden yapabildiğimiz bir şeyi dışarıdan alalım?

- İspanya’nın sol görüşlü liderleri, ABD’ye ve aşırıcılığa karşı birlik çağrısında bulundu

Şili, Brezilya, Kolombiya ve Uruguay devlet başkanları olan Gabriel Boric, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro ve Yamandú Orsi ile İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Pazartesi günü Şili’de düzenlenen “Her Zaman Demokrasi” başlıklı toplantıda bir araya geldiler.

İspanya ve Latin Amerika’daki dört ülkenin sol eğilimli liderleri, demokrasiye yönelik tehditlere karşı uyarılarda bulunarak, ABD’nin politikalarına ve dünyada artan radikalizme karşı ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundular.

- Avrupa, ABD’nin Ticaret Politikalarına Sert Yanıt Peşinde

Avrupa Birliği diplomatlarına göre, AB şu anda Trump ve ABD’nin gümrük tarifesi politikalarına karşı bir dizi misilleme planını değerlendirmektedir. Avrupa diplomatları, Washington ile adil bir ticaret anlaşmasına ulaşma ihtimalinin azaldığını ve bu nedenle Birliğin kendi stratejilerini bu tarifelere karşı genişletmek zorunda olduğunu ifade etmektedir.

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu ve sayıları artan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD’ye karşı daha sert ve kapsamlı önlemleri devreye sokmayı planlamaktadır. Bu önlemler, anlaşma sağlanamazsa Amerikan hizmetlerini hedef almayı veya ABD’nin kamu ihalelerine erişimini sınırlandırmayı içerebilir.

- ABD'den Filipinler'e Çin'e Karşı Caydırıcılığı Güçlendirme Sözü

Amerikalı yetkililer, Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos’a ülkesini savunacaklarını ve Çin’e karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla Manila’ya daha fazla askerî kaynak sağlayacaklarını taahhüt ettiler.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pazartesi günü Marcos ile yaptığı ayrı görüşmelerde Çin’i “ana tehdit” olarak nitelendirdi ve Washington’un Filipinler’i savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

- İsrail Parlamentosu Üyesi İtiraf Etti: Hamas Yapısını Yeniden Kurdu

Likud Partisi’nden ve İsrail Başbakanı’na yakın isimlerden biri olan Knesset (İsrail Parlamentosu) üyesi Hanoch Maliyonsky, Hamas’ın yenilgiye çok uzak olduğunu, tünel ağının büyük bölümünün hâlâ aktif durumda bulunduğunu ve örgütün yapısını yeniden oluşturduğunu itiraf etti.

Bu açıklamalar, geçtiğimiz ay İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan bir raporla da örtüşüyor. Raporda, üç İsrailli bakanın Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonların başarısızlığını açıkça kabul ettikleri ve bugüne dek bu müdahalelerin somut hiçbir sonuç getirmediğini ifade ettikleri belirtilmişti.