ABD, Filistin’deki Tarihî Gerçekleri Neden Değiştirmeye Çalışıyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu adım, ABD'nin işgal altındaki Filistin’deki büyükelçisi olarak tanınan aşırı sağcı siyasetçi Mike Huckabee’nin uzun süredir devam eden çabalarının bir sonucudur. Huckabee, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, İsrail’in Yehuda ve Şomron üzerindeki hak iddiasının, ABD’nin Manhattan üzerindeki hak iddiasından bile daha güçlü olduğunu söylemişti.

İlk olarak yaklaşık bir buçuk ay önce Arkansas eyaleti bu tür bir yasayı onayladı. Ardından Utah, Tennessee, Alabama, Louisiana, Idaho, Iowa ve Oklahoma eyaletleri de bu girişime katıldı. Bu kararlar, ABD Kongresi’nde Yehuda ve Şomron lobisinin başını çeken Kongre üyesi Claudia Tenney ile Yossi Dagan’ın ortak girişimiyle hazırlanmış eyalet düzeyindeki yasa tasarısının doğrudan bir uzantısıdır. Şu ana kadar bu tasarıya 20’den fazla Kongre üyesi destek vermiştir.

Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, komitenin de artık sadece "Yehuda ve Şomron" ifadesini kullanacağını duyurmuştur.

Bu gelişme, Siyonist lobinin ABD’nin siyasi yapısındaki nüfuzunun açık bir göstergesidir. Orta Doğu politikalarında Amerika’nın İsrail yanlısı tutumunun en önemli açıklayıcı unsuru olarak kabul edilen bu güçlü lobi, ABD dış politikasını doğrudan şekillendirmektedir.

Bu tür girişimlerle, İsrail’in toprak genişletme politikası, yani "Nil’den Fırat’a" sloganına dayanan yayılmacı ideolojisi meşrulaştırılmaya çalışılmakta; "Batı Şeria" isminin tarihî arka planı göz ardı edilerek, bu bölgenin tamamen işgal altındaki Filistin’e ilhak edilmesi hedeflenmektedir.