Hizbullah: ABD ve İsrail’in Hedefi Suriye’yi Parçalamaktır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah milletvekili Hüseyin el-Hac Hasan, Batı Asya’daki son gelişmelere dair yaptığı konuşmada, Amerikan-Siyonist projenin büyük bir tehdit olduğunu vurguladı ve bu projenin amacının bölge ülkeleri ve halklarının coğrafya, siyaset, kültür, ekonomi ve güvenliği üzerinde egemenlik kurmak olduğunu belirtti.

Suriye’deki gelişmelere değinen el-Hac Hasan, şu ifadeleri kullandı: “Suriye’de yaşananlar ve Ürdün ile Mısır’a yönelik planlar –her iki ülke de Siyonist rejimle uzlaşı anlaşması imzalamış olmalarına rağmen– Siyonist projenin bölgeye hâkim olma doğasını net biçimde ortaya koymaktadır.”

Hizbullah temsilcisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikan-Siyonist projesine boyun eğmenin güvenlik getireceğini düşünenler büyük bir yanılgı içindedir.”