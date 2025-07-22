  1. Ana Sayfa
Maariv: İsrail, Gazze'deki hedeflerine ulaşmaya bile yaklaşmadı

22 Temmuz 2025 - 18:22
İbranice Maariv gazetesi, Siyonist ordunun Gazze savaşında ağır kayıplar verdiğine dikkat çekerek, İsrail’in derin bir çıkmazda olduğunu ve siyasi yetkililerin, Tel Aviv'in hedeflerine ulaşmaya bile yaklaşmadığını anlaması gerektiğini, bu nedenle savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de süregelen yıpratma savaşına yönelik eleştirilerin ve Siyonist ordunun eşi benzeri görülmemiş kayıplarının arttığı bir ortamda, Maariv gazetesinin askeri muhabiri Avi Ashkenazi, Gazze’ye karşı yürütülen savaşın 653. gününde İsrail’in hem askeri hem de siyasi açıdan içinde bulunduğu kötü durumu ele aldı. Ashkenazi, İsrail’in Gazze’de zafere ulaşmaktan çok uzak olduğunu ve zafer yolunun her zamankinden daha uzak göründüğünü belirtti.

Bu Siyonist analizci, İsrail’in Gazze’deki çıkmazının derinliğini gösteren bazı zor gerçekleri inceledi. Tel Aviv’in büyük kayıplarına dair verilerle başlayan yazıda, rejimin kayıplarına dair haberlerin sansürlenmesine dikkat çekildi ve şu bilgilere yer verildi: Bu savaşta 1.928 İsrailli öldürüldü; bunlardan 893’ü sahada ölen askerlerdi. Ayrıca binlerce kişi fiziksel ve psikolojik sorunlardan muzdarip.

